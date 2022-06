Rolling Stone назвал 200 лучших рэп-альбомов

Журнал Rolling Stone опубликовал Топ-200 лучших рэп-альбомов.

Создатели рейтинга ограничились англоязычным хип-хопом и оставили за скобками близкие по духу жанры. По словам составителей, они попытались включить в рейтинг как можно больше альбомов малоизвестных артистов, таких как Saba, а также охватить все годы существования жанра: от хип-хопа конца 80-х до последних веяний рэпа.

Топ-50 лучших альбомов в истории хип-хопа по версии Rolling Stone:

50. EPMD — “Strictly Business” (1988)

49. N.W.A — “Straight Outta Compton” (1988)

48. J Dilla — “Donuts” (2006)

47. Missy “Misdemeanor” Elliott — “Supa Dupa Fly”

46. Tyler, the Creator — “Call Me If You Get Lost” (2021)

45. LL Cool J — “Mama Said Knock You Out” (1990)

44. Genius/GZA — “Liquid Swords” (1995)

43. Run-D.M.C. — “Run-D.M.C.” (1984)

42. Big Daddy Kane — “Long Live the Kane” (1988)

41. Kanye West — “Late Registration” (2005)

40. Dr. Dre — “The Chronic” (1992)

39. Lil Wayne — “The Carter III” (2008)

38. Kendrick Lamar — “good kid — m.A.A.d city” (2012)

37. Raekwon — “Only Built 4 Cuban Linx…” (1995)

36. Chance the Rapper — “Acid Rap” (2013)

35. Snoop Doggy Dogg — “Doggystyle” (1993)

34. Various Artists — “The Sugar Hill Records Story” (1997)

33. De La Soul — “3 Feet High and Rising” (1989)

32. Chief Keef — “Finally Rich” (2012)

31. Nicki Minaj — “Pink Friday” (2010)

30. Beastie Boys — “Paul’s Boutique” (1989)

29. 2Pac — “All Eyez on Me” (1996)

28. Mobb Deep — “The Infamous” (1995)

27. Outkast — “Aquemini” (1998)

26. Jay-Z — “Reasonable Doubt” (1996)

25. Eminem — “The Marshall Mathers LP” (2000)

24. Nas — “Illmatic” (1994)

23. UGK — “Ridin’ Dirty” (1996)

22. DMX — “It’s Dark and Hell Is Hot” (1998)

21. Lil Wayne — “Da Drought 3” (2007)

20. Future — “DS2” (2015)

19. Lil Kim — “Hard Core” (1996)

18. Madvillain — “Madvillainy” (2004)

17. Kanye West — “Yeezus” (2013)

16. Cardi B — “Invasion of Privacy” (2018)

15. Eric B. and Rakim — “Paid in Full” (1987)

14. Ghostface Killah — “Supreme Clientele” (2000)

13. Dr. Dre — “2001” (1999)

12. Clipse — “Lord Willin'” (2002)

11. Drake — “Take Care” (2011)

10. Lauryn Hill — “The Miseducation of Lauryn Hill” (1998)

9. A Tribe Called Quest — “The Low End Theory” (1991)

8. Wu-Tang Clan — “Enter the Wu-Tang (36 Chambers)” (1993)

7. Missy Elliott — “Miss E… So Addictive” (2001)

6. Kanye West — “My Beautiful Dark Twisted Fantasy” (2010)

5. Kendrick Lamar — “To Pimp a Butterfly” (2015)

4. Public Enemy — “It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back” (1988)

3. Jay-Z — “The Blueprint” (2001)

2. Outkast — “Stankonia” (2000)

1. The Notorious B.I.G. — “Ready to Die” (1994)

Источник: InterMedia