Румыния подаст в суд на «Евровидение» и откажется от участия в конкурсе

Румыния будет подавать в суд на Европейский вещательный союз (EBU). Такое заявление сделал гендиректор Румынского телевидения (TVR) Дан Туртурикэ.

Параллельно страна планирует отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение».

Дан Туртурикэ отметил, что вышеперечисленные действия «нужно сделать очень внимательно и разумно», чтобы не испортить отношения с EBU. Глава TVR объяснил это тем, что переговоры о правах на показ различных крупных соревнований, таких как Чемпионат мира по футболу, проходят «совсем иначе», если вещательная организация страны входит в союз.

Глава румынской делегации на «Евровидении» Юлиана Марчук заявила 15 мая этого года, что организаторы конкурса заменили оценки, которые члены жюри от Румынии выставили участникам. По ее словам, жюри решило поставить высшую оценку Молдавии, однако голос не был учтен при подсчете итогового рейтинга.

Источник: InterMedia