С 1 августа упростился порядок продажи автомобилей иностранцам

С 1 августа упростился порядок продажи автомобилей иностранцу или предприятию на территории страны. Обращаться в «Регитру» и декларировать смену собственника автомобиля теперь будет достаточно только жителю Литвы.

По правилам, которые действовали ранее, после продажи транспортного средства жителю зарубежья или предприятию на территории Литвы обращаться в «Регитру» должны были и покупатель, и продавец. Прежде всего житель другой страны предоставлял в отделение «Регитры» декларацию о приобретении авто, а житель Литвы должен был ее подтвердить. И только после выполнения этих действий обеими сторонами упразднялся оформленный на имя жителя Литвы код декларации владельца (КДВ, или savininko deklaravimo kodas — SDK). А через 10 календарных дней транспортное средство автоматически снималось с регистрации.

С 1 августа этот порядок упрощается. Обязанность обращаться в «Регитру» теперь остается только у продавца, то есть жителя Литвы. Ему будет необходимо в течение 5 рабочих дней после заключения сделки предоставить одностороннюю декларацию о продаже, на основании которой и будет упраздняться КДВ, действующий на его имя. Эта услуга бесплатно доступна по интернету. Такой же порядок будет действовать при продаже автомобиля на территории другой страны.

Ожидается, что новый порядок упростит жизнь клиентам предприятия и позволит снизить очереди в отделениях «Регитры». В этом году в отделения компании для того, чтобы декларировать приобретеный автомобиль, обращались около 29 тыс. жителей зарубежья.