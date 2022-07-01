С 1 июля дорожает газ и электричество для бытовых потребителей

С 1 июля вступают в силу новые тарифы на газ и электричество. Чтобы снизить рост цен, власти полгода будут выплачивать компенсации всем пользователям.

В соответствии с установленным правительством порядком, до конца декабря минимальный тариф на электричество составит 24 цт/кВт, потребителям компенсируют по 9 цт/кВт. (Это означает, что после применения компенсации цена не может быть ниже 24 цт/кВт, а компенсация не может превышать 9 цт/кВт.)

Компенсации будут получать все — и те, кто перешел к независимым поставщикам, и те, кто получает услуги общественного поставщика Ignitis, и те, кто воспользуется услугами гарантийного поставщика ESO.

Между тем цены на газ с июля поднимутся примерно на треть, в зависимости от количества потребления газа. Правительство будет выплачивать также субсидии на газ (до 54 цт).

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.