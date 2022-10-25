С 1 ноября «Регитра» продлевает срок подачи деклараций о покупке или продаже автомобиля

«Регитра» объявляет об изменениях: c 1 ноября меняется срок оформления документов после покупки или продажи транспортного средства.

Отныне каждой из сторон сделки будет предоставляться более длительный и равный срок для заявления о смене собственника. Как у покупателя, так и у продавца будет по 5 рабочих дней для оформления документов, что в сумме составит 10 рабочих дней.

После подписания сделки купли-продажи автомобиля покупатель должен первым обратиться в «Регитру» и подать декларацию о приобретении машины. Затем продавец должен подтвердить сделку, подав декларацию о передаче авто. Только после того как обе стороны выполнят эти действия, новому владельцу будет присвоен уникальный код декларации владельца (SDK), и он сможет подавать заявку на регистрацию транспортного средства на свое имя.

Согласно действующему в настоящее время порядку, обе стороны должны подать декларации в целом в течение 5 дней с момента заключения сделки. Именно этот срок и продлевается с 1 ноября до 10 дней.

«Бывают практические ситуации, когда покупатель опаздывает и предоставляет информацию о купленном транспортном средстве чуть ли не в последний день. Тогда у продавца остается очень мало времени для выполнения своих обязанностей. Бывает, что он физически не успевает подтвердить заключенную сделку. Особенно если у него нет возможности пользоваться цифровыми услугами, и поэтому приходится ехать в «Регитру». Ожидается, что введение этого изменения обеспечит не только гибкость, но и удобство для обеих сторон сделки, поскольку у них теперь будет одинаковое количество дней для выполнения своих обязательств», — говорит представитель «Регитры» Мигле Марцевичюте.

Как покупатель, так и продавец могут декларировать смену собственности просто воспользовавшись бесплатными цифровыми услугами «Регитры».

Если покупатель приобрел автомобиль, уже зарегистрированный в Литве, он также может быстро и просто зарегистрировать его по интернету. А новое свидетельство о регистрации ему доставят через паштомат или курьерскую службу. Кроме того, электронные услуги позволяют сэкономить – к свидетельству о регистрации, выданному через интернет, применяется скидка в размере 20%.

Больше полезной информации для тех, кто приобрел или продал транспортное средство, можно найти на страницах «Регитры».