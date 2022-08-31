С 1 сентября на остановках Kiss and ride возле детсадов можно будет останавливаться и после обеда

Вильнюсцы, которые завтра, 1 сентября, повезут детей в детсады, на специальных «Родительских остановках» Kiss and ride («Поцелуй и поезжай») смогут не только высадить, но и забрать своих малышей во второй половине дня. Об этом пишет столичное самоуправление.
В сентябре этого года на оборудованных возле детсадов местах короткой парковки теперь появилась возможность ненадолго припарковаться и вечером.
«В утренний час пик спешащим родителям уже несколько последних лет больше не нужно беспокоиться о том, где безопасно на короткое время остановиться, пока они выйдут и проводят своих малышей до дверей детского сада. Однако во второй половине дня, когда начиналась вторая волна, всем семьям, собираясь домой, приходилось решать дилемму, где оставить машину. Иногда родители делали это, к сожалению, и в неположенном месте. С сентября эту проблему помогут решить места короткой парковки, которые будут доступны и в вечернее время — и родители смогут безопасно забирать своих малышей из детских садов», — говорит вице-мэр Вильнюса Эдита Тамошюнайте.
Система Kiss and Ride («Поцелуй и поезжай») действует в США и во многих городах Европы: Вроцлаве (Польша), Лилле (Франция), Праге (Чехия), Брюсселе, Генте и Брюгге (Бельгия), Роттердаме (Нидерланды) и др.
Краткосрочные парковочные места, установленные возле 30 дошкольных учреждений, обозначаются дорожными знаками с указанием способа и продолжительности парковки. Их дополняют специальные информационные щиты «Родительской остановки», отличающиеся своим ярко-зеленым цветом.
Для коротких парковок выбраны проблемные места, в которых возникают пробки, и где раньше не было возможности удобно подъехать и безопасно высадить ребенка прямо возле учебного заведения.
На «Родительских остановках» нельзя оставлять машину дольше, чем разрешено (или на неограниченное время) — вывеска это запрещает. Несоблюдение указаний знака может повлечь за собой административную ответственность и штраф в размере до 90 евро.
Адреса утренних и дневных «Родительских остановок»:
- Jūratės g. 4A
- Santariškių g. 27A
- Bistryčios g. 3
- Minties g. 1
- Šiltnamių g. 36
- Taikos g. 15
- Gelvonų g. 24
- Erfurto g. 42
- A. P. Kavoliuko 12
- Taikos g. 187
- Gabijos g. 1
- I. Šimulionio g. 6
- I. Kanto al. 7A
- Justiniškių g. 65
- Architektų g. 16
- Gėlių g. 25
- Kalviškių g. 1
- Šaltkalvių g. 13
- Pergalės g. 20