С 1 сентября на остановках Kiss and ride возле детсадов можно будет останавливаться и после обеда

Вильнюсцы, которые завтра, 1 сентября, повезут детей в детсады, на специальных «Родительских остановках» Kiss and ride («Поцелуй и поезжай») смогут не только высадить, но и забрать своих малышей во второй половине дня. Об этом пишет столичное самоуправление.

В сентябре этого года на оборудованных возле детсадов местах короткой парковки теперь появилась возможность ненадолго припарковаться и вечером.

«В утренний час пик спешащим родителям уже несколько последних лет больше не нужно беспокоиться о том, где безопасно на короткое время остановиться, пока они выйдут и проводят своих малышей до дверей детского сада. Однако во второй половине дня, когда начиналась вторая волна, всем семьям, собираясь домой, приходилось решать дилемму, где оставить машину. Иногда родители делали это, к сожалению, и в неположенном месте. С сентября эту проблему помогут решить места короткой парковки, которые будут доступны и в вечернее время — и родители смогут безопасно забирать своих малышей из детских садов», — говорит вице-мэр Вильнюса Эдита Тамошюнайте.

Система Kiss and Ride («Поцелуй и поезжай») действует в США и во многих городах Европы: Вроцлаве (Польша), Лилле (Франция), Праге (Чехия), Брюсселе, Генте и Брюгге (Бельгия), Роттердаме (Нидерланды) и др.

Краткосрочные парковочные места, установленные возле 30 дошкольных учреждений, обозначаются дорожными знаками с указанием способа и продолжительности парковки. Их дополняют специальные информационные щиты «Родительской остановки», отличающиеся своим ярко-зеленым цветом.

Для коротких парковок выбраны проблемные места, в которых возникают пробки, и где раньше не было возможности удобно подъехать и безопасно высадить ребенка прямо возле учебного заведения.

На «Родительских остановках» нельзя оставлять машину дольше, чем разрешено (или на неограниченное время) — вывеска это запрещает. Несоблюдение указаний знака может повлечь за собой административную ответственность и штраф в размере до 90 евро.

Адреса утренних и дневных «Родительских остановок»:

Jūratės g. 4A

Santariškių g. 27A

Bistryčios g. 3

Minties g. 1

Šiltnamių g. 36

Taikos g. 15

Gelvonų g. 24

Erfurto g. 42

A. P. Kavoliuko 12

Taikos g. 187

Gabijos g. 1

I. Šimulionio g. 6

I. Kanto al. 7A

Justiniškių g. 65

Architektų g. 16

Gėlių g. 25

Kalviškių g. 1

Šaltkalvių g. 13

Pergalės g. 20

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