Самая полная информация о том, как студенту получить компенсацию аренды жилья

Уже в третьем месяце учебного года некоторые студенты, которым надоела шумная студенческая жизнь в университетских общежитиях, ищут, где снять квартиру или комнату в Вильнюсе. Правда, в конечном итоге, многих людей отпугивают от этой идеи чрезвычайно высокие цены на аренду. И мало кто знает, что потраченные на аренду жилья деньги можно вернуть.

Кому положена компенсация?

По мнению специалистов Муниципального предприятия Vilnius miesto būstas, на компенсацию части арендной платы за жилье могут претендовать жители и их семьи, которые задекларировали место жительства в Вильнюсе, но не имеют собственного жилья или их жилье изношено более чем на 60%, или площадь собственного жилья на одного жителя или члена семьи составляет менее 10 квадратных метров (или 14 квадратных метров, если в семье есть инвалид).

Кроме того, задекларированные доходы и имущество тех, кто желает получить компенсацию за аренду жилья, не должны превышать указанных сумм:

«В настоящее время чистый годовой доход студента, желающего получить компенсацию, за предыдущий год не должен превышать 9144 евро, а его имущество — 13671 евро. Однако вполне вероятно, что в следующем году размер дохода, поддерживаемого правительством, может увеличиться. В этом случае на компенсацию смогут претендовать и студенты с более высокими доходами.

Компенсации по аренде жилья мы распределяем до конца года. А в следующем году, когда уже подаются новые декларации о доходах и имуществе, мы проверяем эти декларации и заново определяем право на компенсации. Если у человека все еще есть право на них, мы продлеваем выплату компенсаций», — пояснил специалист компании Vilniaus miesto būstas Эдвин Богдиун.

Поэтому студенты, желающие получить компенсацию, должны ежегодно декларировать свое имущество и доход. Если доход студента увеличился в течение года до неподдерживаемого уровня или он приобрел собственную недвижимость, компенсация ему больше не предоставляется.

При этом специалисты Vilniaus miesto būstas успокаивают, что помощь, оказанная студентам их родителями, — например, перечисление 100 евро, — не считается доходом студента, который помешал бы ему получить компенсацию за аренду. «Это считается просто родительской помощью, а доход студента — это то, что он зарабатывает сам», — заверила Агне Ляуконите, представитель Vilniaus miesto būstas.

Размер компенсации

Размер компенсации зависит от площади арендуемого жилья (площадь жилья на одного проживающего должна быть не менее 10 квадратных метров) — одному студенту может быть выплачено от 150 евро до 210 евро (сумма компенсации не может превышать размер арендной платы). Калькулятор компенсаций на странице SĮ «Vilnius miesto būstas» позволяет предварительно посчитать, на какую компенсацию может претендовать человек.

Кроме того, Совет Вильнюсского самоуправления в дополнение к компенсации, выплачиваемой правительством, принял решение о выделении компенсации и из бюджета Вильнюсского самоуправления. 200 евро выделяется одиноким жителям, оставшимся без попечения родителей, которые включены в список лиц или семей, имеющих право на пособие по аренде жилья. 300 евро выделяется людям с ограниченными возможностями, которые имеют право арендовать жилье вне очереди. Размер компенсаций, выплачиваемых муниципалитетом и государством, не должен превышать сумму, установленную договором аренды, и рыночные цены аренды.

Для получения компенсации очень важно, чтобы между арендодателем и арендатором был заключен договор аренды. «Мы предлагали студентам арендовать комнаты в общежитиях в университетах и получать компенсацию, однако выяснили, что университеты заключают со студентами договоры не на аренду, а другие – на проживание. В этом случае мы предлагаем студентам попытаться договориться с представителями вузов, чтобы форма договора была изменена на договор аренды и они могли бы получить компенсацию за аренду», — отметила А. Ляуконите.

Кроме всего прочего, есть выход и для студентов, снимающих не квартиру, а комнату.

«Например, в квартире 3 комнаты, в каждой из которых проживает по одному студенту. Если каждый студент отдельно заключит с арендодателем договор аренды своей комнаты, то он также компенсациями сможет вернуть почти всю стоимость аренды», — пояснила специалист Vilnius miesto būstas.

Для желающих получить компенсацию важно, чтобы договор аренды был заключен на срок более 1 года, зарегистрирован в Registrų centre (компании Vilniaus miesto būstas необходимо будет предоставить выписку из Реестра недвижимого имущества), и чтобы арендуемые помещения были предназначены для проживания.

«Бывали случаи, когда студенты обращались в Vilniaus miesto būstas после аренды помещений административного или досугового назначения. Поэтому они не имели права на компенсацию», — отметил Э. Богдиун.

Куда обращаться за компенсацией?

Желающие получить компенсацию аренды должны обратиться в SĮ «Vilniaus miesto būstas» и предоставить следующие документы:

прошение о назначении компенсации;

договор аренды жилья, заключенный на срок не менее 1 года и зарегистрированный в Реестре недвижимости (в этом договоре должны быть указаны все члены семьи, входящие в Список лиц и семей, получающих компенсацию, а полезная площадь арендуемого жилья на одного жителя или члена семьи не может быть менее 10 квадратных метров);

копии личных документов всех членов семьи;

сведения об изменении данных (если данные изменились в связи с семейным положением: копии свидетельств о заключении или расторжении брака, о смерти, данные о детях/усыновленных детях, достигших 18-летнего возраста);

годовая декларация имущества жителя или семьи (включая полученные доходы);

реквизиты банковского счета.

Документы в SĮ «Vilniaus miesto būstas» можно отправить по электронной почте на адрес [email protected] или подать через систему самообслуживания на страницах vmb.lt, а также лично в Центр обслуживания клиентов Вильнюсского городского самоуправления по адресу пр. Konstitucijos, 3. Решение о присуждении компенсации принимается в течение 30 календарных дней.

Для информации. В 2020 году компенсацией части арендной платы воспользовались 40 студентов, в 2021 году – 188. В этом году на данный момент этой компенсацией пользуются около 1,5 тыс. студентов.

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