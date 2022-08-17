Самые популярные имена для новорожденных — София и Маркас

Самые популярные имена детей в литовских семьях – София и Маркас. По данным Центра реестров, за первое полугодие в стране родилось 146 Марков и 111 Софий.

Мальчикам такое имя чаще всего давали и в прошлом году. Тогда в стране появлялось почти по одному Марку в день – всего более 330. А вот София за год поднялась с пятого места на первое.

На втором месте среди девичьих имен — Эмилия (107 девочек). На третьем – Лукне (105 новорожденных). В первом квартале этого года имя Лукне было на первом месте.

Среди мальчиков на втором месте — Бенас (135 мальчиков), а на третьем — Йокубас (124 мальчика). В первом квартале года имя Йокубас, как и Лукне, занимал первое место среди родительских предпочтений.

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