Интервью

Сценограф Ирина Комиссарова: «Театр – это ключ к моему пониманию мира. Сценография не имеет границ»

Автор RADIO•R
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Спектакль Оскараса Коршуноваса «Русский роман» уже несколько лет с успехом идет в Вильнюсском старом театре (премьера состоялась в 2018 году). 1 декабря герои спектакля вновь пригласят зрителей на толстовский спектакль по пьесе драматурга Марюса Ивашкявичюса. Среди членов творческой группы спектакля — сценограф и художник по костюмам Ирина Комиссарова.

Сценограф Ирина Комиссарова: «Театр – это ключ к моему пониманию мира. Сценография не имеет границ»

Сценограф Ирина Комиссарова: «Театр – это ключ к моему пониманию мира. Я убеждена, что сценография не имеет границ». Фрагмент спектакля «Русский роман». Фото Лауры Вансявичене

В настоящее время И. Комиссарова учится в магистратуре Норвежской театральной академии, разрабатывает декорации для постановки Клайпедского драматического театра, а также у нее много других творческих идей. Мы поговорили о ее пути к театру, о сценографии и закулисье «Русского романа».

Сценограф Ирина Комиссарова: «Театр – это ключ к моему пониманию мира. Сценография не имеет границ»

Ирина Комиссарова, фото из личного архива

— В Литву вас привела любовь к литовскому театру? Почему именно сценография? И почему вы решили изучать ее в Литве?

— Да, моя любовь к театру привела меня в Литву. Когда я училась на третьем курсе дизайна интерьера и окружающей среды в Москве, я поняла, что ошиблась в выборе профессии. В том же году я впервые приехала в Литву, где неожиданно оказалась в гостях у Татьяны Ринкявичене, которая в то время занимала пост руководителя Русского драматического театра Литвы.

Мой интерес к театру был вызван подругой из театральной семьи. Она постоянно приглашала меня в театр, на выставки и перформансы. Раньше театр был для меня чем-то, что заставляли посещать учителя литературы, но тут я открыла для себя новый красочный мир с бесконечными выразительными средствами. Поэтому после окончания бакалавриата я решила поступать в магистратуру одного из московских театральных вузов. К сожалению, вскоре я узнала, что магистратуры по этой специальности не существует, и мне пришлось начинать все сначала.

Боясь повторить ошибку, я решила сначала устроиться на работу в театр и некоторое время понаблюдать за ним изнутри. Вскоре после этого мне предложили работу ассистента известного театрального PR-менеджера Юлии Гирба. Я работала с ней почти два года. В 2009 году я попала на фестиваль «Новый европейский театр», где впервые увидела постановку театра из Литвы. По иронии судьбы, его режиссером был Оскарас Коршуновас.

В конце концов, изучение интерьер-дизайна стало для меня мучением. Так было вплоть до того дня, когда Эймунтас Някрошюс приступил к постановке «Калигулы» в Театре Наций. Постепенно Литва стала лейтмотивом моей жизни. Я и не заметила, как стала чаще бывать в Вильнюсе, организовывать учебу по обмену и одновременно готовиться к поступлению в ГИТИС в Москве. В том году курс набирал режиссер Дмитрий Крымов. Когда все было готово, высшая школа в Москве отказалась меня отпускать. Поэтому, не дожидаясь, я отправилась в Литву и как вольный слушатель стала изучать сценографию в Вильнюсской художественной академии.

— Не каждому получившему диплом по специальности «сценография» удается воплотить свои идеи на театральной сцене. Как вам удалось оказаться в нужном месте в нужное время?

— Будучи студенткой, мне очень хотелось что-то сделать в Вильнюсе. Вскоре я познакомилась со студентами режиссерского курса Литовской академии музыки и театра и принимала участие в создании курсовых спектаклей вместе с Агнией Леоновой. В то же время я поддерживала связь с Москвой, куда постоянно возвращалась, чтобы вдохновиться театральными фестивалями. Мое дизайнерское образование стало хорошей технической базой и научило меня правильно планировать свое время.

Сценограф Ирина Комиссарова: «Театр – это ключ к моему пониманию мира. Сценография не имеет границ»

Фрагмент спектакля «Русский роман». Фото Лауры Вансявичене

— Был ли «Русский роман» вашей первой работой с О. Коршуновасом? Как вам удалось воплотить все свои замыслы?

— Да, это первый раз, когда мы работали вместе. Поскольку Оскарас еще не знал, кто будет сценографом, когда приступал к постановке, Агния предложила ему встретиться со мной. Это был 2017 год. Я уже работала художником в Могилевском театре, возглавляемом Саулюсом Варнасом, и прошла несколько стажировок в московских театрах. Встреча с О. Коршуновасом была короткой и конкретной. Мы сразу нашли общий язык.

— Драматург М. Ивашкявичюс также участвовал в творческом процессе, была ли для него важна визуализация?

— Я не присутствовала на первых встречах с М. Ивашкявичюсом и не могу сказать, как все начиналось. Только позже у меня появилась возможность наблюдать, как Марюс работает вместе с Оскарасом, как он ему доверяет. Я тоже доверилась его видению и начала работать в заданном режиссером ключе.

— Как бы вы описали сценографию, созданную вами для «Русского романа»? На какие детали вы обращали внимание, что было важно для вас?

— Поезд смерти. Это, кстати, была самая подробная режиссерская справка, и я использовала ее как основу для всей сценографической атмосферы спектакля.

— С какими трудностями вы столкнулись?

— Работать с Оскарасом значит – сталкиваться с трудностями. Мне это нравилось! Процесс был живой. Поскольку Оскарас работал над несколькими проектами одновременно, премьера несколько раз переносилась. В какой-то момент мы с ассистентом режиссера остались одни. В этом были и свобода, и большой риск.

— Важно ли, чтобы декорации помогали актерам создавать свои роли?

— Я начала c создания прототипа декорации для репетиций. По задумке Оскараса в постановке было много хореографии и было важно помочь актерам с первых дней прочувствовать все нюансы. Театр без лишних вопросов изготовил пробную декорацию, это был очень профессиональный подход. В то же время мы смогли проверить, как работают сценографические решения. Это позволило сэкономить время и деньги.

Сценограф Ирина Комиссарова: «Театр – это ключ к моему пониманию мира. Сценография не имеет границ»

Ирина Комиссарова. Эскиз для спектакля «Русский роман»

— Костюмы для спектакля – черно-белые, и еще присутствуют несколько других оттенков и акцентов… Не хотелось добавить больше цвета?

— Костюмы – это прямое продолжение сценографии, ее атмосферы. И атмосфера была монохромной. Одна часть костюмов – историческая, а другая – такая же, как наряды зрителей, пришедших на спектакль. Эта игра со временем была заложена в самом тексте. Но всему этому не хватало жизни. Поэтому я осторожно ввела еще один цвет – красный. Сочетание красного с черным и белым можно встретить во многих моих работах. Особенно удачно они сработали в спектакле «Чайка», поставленном вместе с Оскарасом в МХТ им. А.П. Чехова.

— Вы также используете в спектакле видеопроекции. Это очень популярно в современной сценографии. Каково ваше отношение как художника к этому явлению?

— В «Русском романе» я очень осторожно использовала видеопроекции. Как и в «Чайке», видео было частью изначальной архитектуры пространства и помогало расширить границы небольшой сцены. С художником видеопроекции Микасом Жукаускасом в «Русском романе» мы вместе здорово поработали.

— Каково направление у современной сценографии? Какая она сегодня, и какой она будет завтра?

— Сегодня сценография – самостоятельный жанр. Как сценограф, я иду по собственному пути независимого театрального художника. Мною движет нечто большее, чем ремесло, которым я овладела в данный момент. Театр – это ключ к моему пониманию мира. Я убеждена, что сценография не имеет границ.

Сценограф Ирина Комиссарова: «Театр – это ключ к моему пониманию мира. Сценография не имеет границ»

Ирина Комиссарова. Фото Д. Матвеева

Лаурина Лопайте

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