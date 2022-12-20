Считанные дни до Рождества. О том, как в стране готовятся к любимым зимним праздникам

До Рождества остаются считанные дни. Елки в городах украшены и зажжены, и сейчас проходят последние приготовления. Например, сотрудники Вильнюсской университетской больницы украсили свои помещения к Рождеству и создали в больничных стенах настоящую рождественскую сказку. Здесь есть изба Санты, страна снеговиков, олени, эльфы, гирлянды и елки.

Муниципалитет Тракайского района рассказал, что огни на рождественских елочках зажглись уже во всех уголках самоуправлениях. В минувшие выходные праздники прошли в Рудишкес, Грендаве, Палукне, Старом Тракае, Аукштадварисе. И каждый праздник был особым, оригинальным, со своими задумками и традициями. Где-то прошли веселые представления с участием гномов, пингвинов и эскимосов. Где-то Каледу Сенялис прибыл на праздник на мощном внедорожнике. Где-то возле костела на праздник собрались не только горожане, но и гигантские кролики, а где-то подготовили теплый добрый праздник для самых маленьких.

В преддверии Рождества «Паневежский автобусный парк» украсил два городских автобуса. Один автобус — уже на улицах, второй отправится на улицы города в четверг утром. Автобусы будут курсировать по разным маршрутам, радуя и создавая праздничное настроение жителям и гостям Паневежиса, до 6 января.

Полиция Литвы поделилась на своей странице в фейсбуке теплой рождественской фотосессией, на которой изображены семьи сотрудников, готовящиеся к самым красивым праздникам в году.

В музее народного быта Литвы в Румшишкес начался фестиваль фонарей и световых инсталляций 1000 šviesų. Посетителей ждут новые световые скульптуры, созданные специально для Литвы, измененный маршрут и сюрпризы, которые сделают фестиваль еще более незабываемым.

«Композиции, состоящие из более чем 300 отдельных световых скульптур, были созданы специально для этого фестиваля. В сотрудничестве с лучшими создателями световых и лазерных шоу мы обновили чарующий световой лес, который очаровывал посетителей в прошлом году, и создали новые пространства, которые будут украшены игрой лазеров. Поэтому в этом году Фестиваль фонарей и света будет встречать посетителей в совершенно обновленном виде», — говорят организаторы мероприятия.

1000 šviesų проходит на территории Музея народного быта Литвы в Каунасе с 15 декабря 2022 года по 12 февраля 2023 года. Детям до 6 лет вход бесплатный. Дополнительная информация и цена билетов: 1000sviesu.lt

Сегодня во второй половине дня — с 15 до 18 часов – по всей Литве пройдет традиционная рождественская акция «Принеси Рождество в свой дом». Во время акции сотрудники Гослесничества будут бесплатно раздавать по всей стране еловые ветки для украшения дома.

Neakivaizdinis Vilnius приготовил в преддверии Рождества целых четыре подарка и приглашает жителей и гостей столицы: побродить по городу, выполняя задания ориентационной игры; познакомиться с новым маршрутом городских легенд; полюбоваться елками в разных местах города с Картой елочек; а также каждый день открывать страницу новой столичной легенды в соцсетях и даже участвовать в розыгрыше призов.

Совсем скоро станут известны победители конкурса «Создаю рождественское настроение в Вильнюсе 2022». Регистрация на него проходила до 11 декабря. Сейчас представленные на конкурс объекты оценивает специальная комиссия, созданная Рождественским комитетом Вильнюсского самоуправления. Победителя объявят уже завтра, 21 декабря. Работы всех участников конкурса можно посмотреть на странице kaledossostineje.lt, а полюбоваться на празднично украшенные витрины Старого города — в нашем обзоре.