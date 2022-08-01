Селена Гомес посвятила коллекцию косметики своей героине из «Убийств в одном здании»

Селена Гомес представила новую лимитированную коллекцию косметики своего бренда Rare Beauty.

Она названа «Mabel Mora’s Must-Haves» и посвящена героине Селены в сериале «Убийства в одном здании», второй сезон которого сейчас показывает Hulu. Коллекцию Гомес создала вместе с визажистом проекта Джекки Ризотто.

— Макияж Мэйбл для второго сезона развивался в тандеме с ее персонажем, — говорит он. — Она сильная, уверенная в себе и красивая, и я решил изобразить это, используя более широкую цветовую палитру в ее тенях, румянах и помадах. Я сделал более сильный выбор, чтобы отразить ее внутреннюю силу и артистичность, оставаясь при этом верным Мэйбл, которую мы все знаем и любим с первого сезона. Я не смог бы создать эти образы без Rare Beauty!

В коллекции представлены тушь, жидкая подводка для глаз, абрикосовые румяна, матовый блеск для губ, тени почти телесного оттенка, помада и пудра.

Источник: InterMedia