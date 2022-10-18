Семен Серзин и Антоха MC отправились во «Владивосток-3000» вместе с группой «Мумий Тролль»

Состоялась премьера фантастического аудиоспектакля «Владивосток-3000» – в день рождения группы «Мумий Тролль» и ее лидера Илья Лагутенко.

В записи приняли участие актеры Мастерской Брусникина, Илья Мазо, Антоха МС, группа «Залпом», Павел Пепперштейн и музыканты «Мумий Тролля».

По сюжету, Владивосток-3000 — столица Тихоокеанской республики, в которую хочет попасть каждый. Местные жители смогли разумно воспользоваться ресурсами, которые у них всегда были: удивительное биоразнообразие, богатая на приключения история, стойкость характера, воспитанная океанскими ветрами и вызовами природы.

Владивосток-3000 — это не будущее и не прошлое, это другое настоящее. Сюда попал Влад, студент Дальневосточного федерального университета, из песни «Владивостока-2000». Бухты и улицы на своем месте, но что это за машины ездят без водителей, и почему тигры ходят по городу? Пришелец познакомится с морскими офицерами, шпионами и их возлюбленными, китайскими контрабандистами, увидит то, о чем всегда слышал только в легендах, чтобы ответить себе на главный вопрос: где он на самом деле чужой, а где — свой?

— Условная идея Владивостока-3000 туманила головы некоторых владивостокцев на протяжении многих десятилетий, — говорит Илья Лагутенко. — Будучи еще студентом отделения страноведения восточного факультета ДВГУ в далекие 80-е, я был просто заворожен заданием, которое дал первокурсникам наш незабываемый преподаватель истории Александров: «Каковы могли быть путь развития Владивостока как города-государства при разных исходах событий XIX и XX века». Мы изучали древнюю историю Китая, но такая постановка вопроса, связанная с современностью, вызвала необычайно живую дискуссию среди «советских» студентов 35 лет назад. Наверное, мои однокурсники ее и не помнят, но она точно подстегнула мое любопытство к реальной и альтернативной истории Приморья на многие годы вперед.

Источник: InterMedia