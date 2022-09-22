Сериал из вселенной «Звёздных войн», немецкий фильм «Парфюмер» и другие главные премьеры недели

Андор (сериал, 1 сезон)
(фантастика, приключения) на Disney+ с 21 сентября
Сериал из вселенной «Звёздных войн». Приключения разведчика Кассиана Андора в годы формирования Сопротивления.
Парфюмер: Утраченный аромат (фильм)
(триллер) на Netflix с 21 сентября
Чтобы вновь обрести обоняние и вернуть возлюбленного, детектив объединяется с парфюмером, мечтающим создать совершенный аромат. Но его методы сомнительны.
Музыка разбитых сердец (сериал, 1 сезон)
(мюзикл, драма) на Netflix с 21 сентября
Сольная карьера Деузы становится испытанием для ее отношений с Тадеу. Ева хочет, чтобы ее песни исполнял известный артист. Вскоре их мечты о музыке пересекаются.
Спасение из тайской пещеры (сериал, 1 сезон)
(триллер, драма, приключения) на Netflix с 22 сентября
Сериал об операции по спасению футбольной команды подростков и их тренера из подземных затопленных пещер в Таиланде.
Шальные деньги (сериал, 2 сезон)
(криминал, триллер, драма) на Netflix с 22 сентября
Пути амбициозной предпринимательницы, обаятельного преступника и трудного подростка пересекаются в процессе отчаянного и весьма опасного стремления к богатству.
Лу (фильм)
(боевик, детектив, триллер) на Netflix с 23 сентября
Во время бури похищена маленькая девочка. Чтобы ее найти, нелюдимая соседка расстается со спокойной жизнью и выходит на сражение со стихией и своим темным прошлым.
Афина (фильм)
(боевик, драма, триллер) на Netflix с 23 сентября
Жизнь троих братьев превращается в хаос спустя несколько часов после того, как их младший брат трагически умирает.
Девочки с задней парты (сериал)
(комедия, драма) на Netflix с 23 сентября
Пятеро подруг, после того как у одной из них обнаруживают рак, посвящают свой ежегодный отпуск расширению своих границ, вычеркивая из списка желаний одно за другим.
Блюз джазмена (фильм)
(драма) на Netflix с 23 сентября
Фильм Тайлера Перри — это 40-летняя семейная сага о запретной любви, в которой тайны и ложь сплетаются под мелодии блюза Глубокого Юга.
Стальной алхимик: Финальная трансмутация (фильм)
(фэнтези, боевик, приключения) на Netflix с 24 сентября
Долгий и извилистый путь братьев Элрик подходит к концу: их ждет финальная битва с чужеродной угрозой национальных масштабов.