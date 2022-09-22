Сериал из вселенной «Звёздных войн», немецкий фильм «Парфюмер» и другие главные премьеры недели

Андор (сериал, 1 сезон)

(фантастика, приключения) на Disney+ с 21 сентября

Сериал из вселенной «Звёздных войн». Приключения разведчика Кассиана Андора в годы формирования Сопротивления.

Парфюмер: Утраченный аромат (фильм)

(триллер) на Netflix с 21 сентября

Чтобы вновь обрести обоняние и вернуть возлюбленного, детектив объединяется с парфюмером, мечтающим создать совершенный аромат. Но его методы сомнительны.

Музыка разбитых сердец (сериал, 1 сезон)

(мюзикл, драма) на Netflix с 21 сентября

Сольная карьера Деузы становится испытанием для ее отношений с Тадеу. Ева хочет, чтобы ее песни исполнял известный артист. Вскоре их мечты о музыке пересекаются.

Спасение из тайской пещеры (сериал, 1 сезон)

(триллер, драма, приключения) на Netflix с 22 сентября

Сериал об операции по спасению футбольной команды подростков и их тренера из подземных затопленных пещер в Таиланде.

Шальные деньги (сериал, 2 сезон)

(криминал, триллер, драма) на Netflix с 22 сентября

Пути амбициозной предпринимательницы, обаятельного преступника и трудного подростка пересекаются в процессе отчаянного и весьма опасного стремления к богатству.

Лу (фильм)

(боевик, детектив, триллер) на Netflix с 23 сентября

Во время бури похищена маленькая девочка. Чтобы ее найти, нелюдимая соседка расстается со спокойной жизнью и выходит на сражение со стихией и своим темным прошлым.

Афина (фильм)

(боевик, драма, триллер) на Netflix с 23 сентября

Жизнь троих братьев превращается в хаос спустя несколько часов после того, как их младший брат трагически умирает.

Девочки с задней парты (сериал)

(комедия, драма) на Netflix с 23 сентября

Пятеро подруг, после того как у одной из них обнаруживают рак, посвящают свой ежегодный отпуск расширению своих границ, вычеркивая из списка желаний одно за другим.

Блюз джазмена (фильм)

(драма) на Netflix с 23 сентября

Фильм Тайлера Перри — это 40-летняя семейная сага о запретной любви, в которой тайны и ложь сплетаются под мелодии блюза Глубокого Юга.

Стальной алхимик: Финальная трансмутация (фильм)

(фэнтези, боевик, приключения) на Netflix с 24 сентября

Долгий и извилистый путь братьев Элрик подходит к концу: их ждет финальная битва с чужеродной угрозой национальных масштабов.