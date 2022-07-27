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«Серый человек» получит продолжение и спин-офф

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Netflix готовит сиквел «Серого человека». Райан Гослинг вернется к своей роли, а Джо и Энтони Руссо снова поделят режиссерское кресло и будут продюсировать фильм вместе с Майком Лароккой из AGBO.

«Серый человек» получит продолжение и спин-офф

Райан Гослинг

Стивен Макфили, написавший сценарий первого фильма по роману Марка Грини в соавторстве с Кристофером Маркусом («Мстители»), продолжит работу над сиквелом в одиночку.

Боевик «Серый человек» дебютировал в эти выходные, заняв первую строчку в стриминге в 92 странах и получил 91% рейтинга аудитории Rotten Tomatoes.

Источник: InterMedia

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