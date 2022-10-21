Музыкальная новинка

Шакира осталась без сердца

Автор Эвелина Никанорова
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Состоялась премьера сингла и клипа Шакиры и пуэрториканского исполнителя Ozuna «Monotonía».

В ролике, снятом режиссером Жауме де ла Игуаной, аллегорически показана история расставания певицы с мужемЖераром Пике, которую она пережила недавно.

В недавнем интервью Elle певица рассказала о расставании, назвав этот момент одним из «самых сложных» в своей жизни.

— Я хранила молчание и просто пыталась всё обдумать, — призналась она. — И да, мне трудно об этом говорить, особенно потому, что я все еще переживаю это, и потому что я на виду у публики, и потому что наша разлука не похожа на обычную разлуку. Так что тяжело пришлось не только мне, но и моим детям. Невероятно сложно.

Источник: InterMedia

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