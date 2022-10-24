Схемы движения: ограничения, которые вводятся возле кладбищ перед днем Всех Святых

Возле кладбищ столицы по мере приближения Дня всех святых и дня поминовения усопших вводят ограничения движения. Общественный транспорт Вильнюса будет ходить чаще и останавливаться на остановках, где он обычно не останавливается.

Временно меняется организация автомобильного движения на Лепинском, Рокантишкском, Карвелишкском, Кайренайском и Салтонишкском кладбищах. Общественный порядок на подходах к кладбищу и регулирование дорожного движения будут обеспечивать представители самоуправления и сотрудники полиции. Вильнюсское самоуправление просит участников дорожного движения быть осторожными, соблюдать правила и указания регулировщиков.

Как изменится организация движения?

До 2 ноября парковка будет запрещена возле автобусных остановок, кольцевых развязок и въездных ворот Рокантишкского, Карвелишкского, Кайренайского и Салтонишкского кладбищ. Напоминаем, что парковка на улице, ведущей от улицы Жирню к кладбищу Лиепинес, запрещена круглый год.

С 29 октября до 2 ноября на подъездах к Рокантишкскому, Карвелишкскому, Кайренайскому и Салтонишкскому кладбищам движение будет осуществляться по объездным маршрутам.

Движение транспорта к Рокантишкскому кладбищу с ул. Стяпоно Баторо будет проходить через Новую Вильню, по улицам А. Коелавичяус, Шяурес, Уосию, Кално и Рокантишкю. Автомобили можно будет оставлять на стоянках и обочинах, где они не мешают движению и нет дорожных знаков, запрещающих стоянку автомобилей.

Движение на Кайренайское кладбище от Неменчинского шоссе с улицы Кайренай будет перенаправлено в объезд по улице Шилену, а от улицы Плытине в сторону кладбища будет организовано одностороннее движение.

Те, кто едет на Карвелишкское кладбище через Пилайте на собственном транспорте, смогут добраться до кладбища не по главной дороге, а по окружной, расположенной в 1 км от главного въезда, по направлению к Судерве. Въезд на кладбище Карвелишкю рекомендуется со стороны района Судерве Вильнюсского района. До этого кладбища можно добраться и на общественном транспорте, оставив машину в Жверинасе на стоянке Statyk ir važiuok, «Паркуйся и поезжай» (ул. Селю, 62).

1 ноября на улице Ажуолино, у Салтонишкского кладбища, будет запрещено движение транспорта, кроме общественного.

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