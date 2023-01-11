Образование

Школы Вильнюса готовятся к пробному госэкзамену на аттестат зрелости по математике

Автор RADIO•R
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Результаты государственного экзамена на аттестат зрелости (ГЭАЗ) по математике в прошлом году вызвали беспокойство: большое число выпускников — 35% — их не сдали. Поэтому Вильнюсское самоуправление совместно с Edu Vilnius приняло решение оказать помощь школам, желающим лучше подготовиться к экзамену по математике.

Школы Вильнюса готовятся к пробному госэкзамену на аттестат зрелости по математике

Школы Вильнюса готовятся к пробному госэкзамену на аттестат зрелости по математике

«В Вильнюсе результаты немного лучше – не сдавших – 29%. Было много споров о причинах, но сегодня двенадцатиклассникам помогают не эти дискуссии, а реальные дела. Не сомневаюсь в том, что МНИ не дремлет, но Вильнюс ищет и свои решения. В марте этого года в Вильнюсе мы организуем пробный экзамен по математике, о необходимости которого заявили сами учителя», – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Столичные школы уже получили лицензии на KURK VBE Matematika – наборы заданий с инструкцией по оценке. Есть команда учителей, которые будут готовить задания для пробного экзамена по математике и участвовать в обсуждении результатов.

Контрольная ГЭАЗ по математике запланирована на 16 марта и будет проходить в условиях, приближенных к реальным. Ожидается, что это поможет учащимся подготовиться не только методически, но и психологически. Участие в в пробном экзамене не обязательное, но рекомендуется все же от него не отказываться.

Средние школы получат письмо с подробной информацией о регистрации на пробный экзамен и другие мероприятия. Перед экзаменом планируется провести целевые семинары для преподавателей и студентов с обсуждением наиболее распространенных ошибок и пробелов в знаниях. Психологи прочитают лекции об управлении стрессом, формах релаксации, пользе физической активности и т.д.

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