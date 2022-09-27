Сэм Смит и Ким Петрас спели об изменах

Сэм Смит и Ким Петрас представили совместный сингл «Unholy». Дуэт в восточном стиле рассказывает историю одной измены с разных точек зрения.

— «Unholy» был сделан на Ямайке и стал одним из самых замечательных творческих моментов, которые у меня когда-либо были как у артиста, — рассказывает Сэм. — Я никогда не получал такого удовольствия от записи. Это было так катарсически и освобождающе — экспериментировать и отбрасывать свод правил. Для меня также было честью работать с Ким и наблюдать ее великолепие. Эта песня об освобождении из тисков чужих секретов.

— Я большая поклонница Сэма, — говорит Ким. — Здорово встретить другого артиста, который действительно хорошо пишет и имеет свое собственное видение. Я отлично провела время в студии с ними. Он действительно верил в меня и поощрял меня быть полностью собой.

«Unholy» войдет в четвертый студийный альбом Смита, название и дата выхода которого будут объявлены позже.

Источник: InterMedia