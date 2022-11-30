Скарлетт Йоханссон вспомнит одну из своих первых ролей в новом телепроекте

Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль мини-сериале «Правое дело» для видеосервиса Amazon Prime Video. Как сообщает Deadline, фильм будет основан на одноименном романе Джона Катценбаха.

По сюжету детективного романа, в болотах Флориды находят зверски убитую девочку. В убийстве обвиняют Бобби Эрла Фергюсона. В то время, как этот человек, которому грозит электрический стул, находится в камере смертников, репортер флоридской газеты Мэтт Коуарт пытается еще раз расследовать это преступление. Все глубже проникает он в сплетение расизма, интриг и преступлений, однако истина оказывается страшнее самых худших его предположений…

Книга вышла в 1992 году и была впервые экранизирована в 1995-м с Шоном Коннери в главной роли, правда, его персонажа сделали не журналистом, а профессором права из Гарварда Полом Армстронгом. Примечательно, что в этой картине одну из своих первых ролей – дочки главного героя – исполнила 10-летняя Скарлетт Йоханссон.

В сериале «Правое дело» она станет репортером Мэдисон «Мэдди» Коуарт, которую отправляют освещать эту историю и писать репортаж о казни, а она решает докопаться до истины.

Йоханссон будет продюсировать проект вместе с Кристи Холл («Меня это не устраивает!»), которая напишет сценарий. Производством займется Warner Bros. TV.

Источник: InterMedia