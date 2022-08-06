Дети Образование

Сколько будет стоить питание ребенка в яслях и детском саду?

Автор Анжелика Орлёнок
200 Sledite Za Novostjami

В столичных общеобразовательных учреждениях изменились тарифы на детское питание. По словам представителей Вильнюсского самоуправления, цены выросли незначительно, однако это позволит обеспечить разнообразное питание, соответствующее возрасту и потребностям детей.

Сколько будет стоить питание ребенка в яслях и детском саду?

После принятия решения Вильнюсского городского самоуправления ежедневные расценки на питание для ребенка изменяются следующим образом.

В группах дошкольного и предшкольного образования, работающих 10,5 и 12 часов,

  • в ясельных группах – 2,60 евро;
  • в группах детских садов – 2,90 евро;
  • в группах предшкольного образования – 1,16 евро за завтрак, 2,10 евро за обед, 1,16 евро за полдник.

Изменяются также расценки на питание в дошкольных и предшкольных группах, работающих круглосуточно:

  • в ясельных группах – 2,90 евро;
  • в группах детского сада – 3,20 евро;
  • в группах предшкольного образования – 1,16 евро за завтрак, 2,10 евро за обед, 1,16 евро за полдник, 0,84 евро за ужин.

В группах дошкольного и предшкольного образования, в которых ребенок занимается не более 4 часов:

  • в ясельных группах – 2,10 евро;
  • в группах детского сада – 2,30 евро;
  • в группах предшкольного образования – 1,16 евро за завтрак, 2,10 евро за обед.

На приобретение продуктов, предназначенных для бесплатного питания, учащимся подготовительных групп и 1-12 классов ежедневно выделяется: на обед – 2,10 евро; на завтрак или ужин – 1,16 евро.

Питание в летних лагерях, организованных школами, – 4,06 евро.

Источник

Tags:

Похожее

Информация для абитуриентов и другие новости системы образования

Информация для абитуриентов и другие новости системы образования

Автор Анжелика Орлёнок
Что случилось с госэкзаменами по математике?

Что случилось с госэкзаменами по математике?

Автор RADIO•R
Стали известны результаты экзаменов &#8212; многие из них вызывают вопросы

Стали известны результаты экзаменов — многие из них вызывают вопросы

Автор RADIO•R
Подросший ребенок. Как без нравоучений помочь подростку встать на ноги?

Подросший ребенок. Как без нравоучений помочь подростку встать на ноги?

Автор RADIO•R
Джейк Джилленхол отправится в анимационный «Странный мир»

Джейк Джилленхол отправится в анимационный «Странный мир»

Автор Эвелина Никанорова
Миньоны пытаются посадить самолет в новом трейлере «Грювитации»

Миньоны пытаются посадить самолет в новом трейлере «Грювитации»

Автор Эвелина Никанорова
Сколько будет стоить питание в столичных детских садах?

Сколько будет стоить питание в столичных детских садах?

Автор RADIO•R
Проверка знаний учащихся и новые курсы в школах Литвы

Проверка знаний учащихся и новые курсы в школах Литвы

Автор RADIO•R
Заявки в школу &#8212; кто должен поспешить подать их именно сейчас?

Заявки в школу — кто должен поспешить подать их именно сейчас?

Автор RADIO•R