Сколько будет стоить питание ребенка в яслях и детском саду?

В столичных общеобразовательных учреждениях изменились тарифы на детское питание. По словам представителей Вильнюсского самоуправления, цены выросли незначительно, однако это позволит обеспечить разнообразное питание, соответствующее возрасту и потребностям детей.

После принятия решения Вильнюсского городского самоуправления ежедневные расценки на питание для ребенка изменяются следующим образом.

В группах дошкольного и предшкольного образования, работающих 10,5 и 12 часов,

в ясельных группах – 2,60 евро;

группах – 2,60 евро; в группах детских садов – 2,90 евро;

– 2,90 евро; в группах предшкольного образования – 1,16 евро за завтрак, 2,10 евро за обед, 1,16 евро за полдник.

Изменяются также расценки на питание в дошкольных и предшкольных группах, работающих круглосуточно:

в ясельных группах – 2,90 евро;

в группах детского сада – 3,20 евро;

в группах предшкольного образования – 1,16 евро за завтрак, 2,10 евро за обед, 1,16 евро за полдник, 0,84 евро за ужин.

В группах дошкольного и предшкольного образования, в которых ребенок занимается не более 4 часов:

в ясельных группах – 2,10 евро;

в группах детского сада – 2,30 евро;

в группах предшкольного образования – 1,16 евро за завтрак, 2,10 евро за обед.

На приобретение продуктов, предназначенных для бесплатного питания, учащимся подготовительных групп и 1-12 классов ежедневно выделяется: на обед – 2,10 евро; на завтрак или ужин – 1,16 евро.

Питание в летних лагерях, организованных школами, – 4,06 евро.

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