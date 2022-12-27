Сколько электричества потребляют елочные гирлянды, и можно ли оставлять их без присмотра?

Мы находимся в самом эпицентре любимых зимних праздников. Рождество уже отпраздновали, впереди — Новый год и православное Рождество или праздник Трех Королей. А значит, во многих домах пока еще будут гореть яркие елочные гирлянды.

Сколько электричества они потребляют, и насколько сильно праздничное освещение в этом году ударит по карману?

Современные гирлянды — светодиодные, экономичные и долговечные. Они бывают разными по параметрам. Но можно назвать примерные цифры. Средняя мощность гирлянды из 100 светодиодных лампочек может составлять от 3 до 7 Вт, в зависимости от вида гирлянды и выбранного режима работы.

Значит если такая гирлянда будет светиться постоянно, она станет расходовать от 0,003 до 0,007 кВт·ч. Тогда за сутки она расходует от 0,07 кВт·ч до 0,17 кВт·ч.

То есть даже при значительно выросших тарифах на электричество это не сильно скажется на семейном бюджете.

Другой вопрос — в том, стоит ли оставлять гирлянду светиться постоянно. Большинство экспертов считают, что даже несмотря на безопасность светодиодных гирлянд, лучше не оставлять их работающими на ночь или когда никого нет дома.