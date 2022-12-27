Рождество и Новый Год

Сколько электричества потребляют елочные гирлянды, и можно ли оставлять их без присмотра?

Автор RADIO•R
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Мы находимся в самом эпицентре любимых зимних праздников. Рождество уже отпраздновали, впереди — Новый год и православное Рождество или праздник Трех Королей. А значит, во многих домах пока еще будут гореть яркие елочные гирлянды.

Сколько электричества потребляют елочные гирлянды, и можно ли оставлять их без присмотра?

Сколько электричества потребляют елочные гирлянды, и можно ли их оставлять без присмотра?

Сколько электричества они потребляют, и насколько сильно праздничное освещение в этом году ударит по карману?

Современные гирлянды — светодиодные, экономичные и долговечные. Они бывают разными по параметрам. Но можно назвать примерные цифры. Средняя мощность гирлянды из 100 светодиодных лампочек может составлять от 3 до 7 Вт, в зависимости от вида гирлянды и выбранного режима работы.

Значит если такая гирлянда будет светиться постоянно, она станет расходовать от 0,003 до 0,007 кВт·ч. Тогда за сутки она расходует от 0,07 кВт·ч до 0,17 кВт·ч.

То есть даже при значительно выросших тарифах на электричество это не сильно скажется на семейном бюджете.

Другой вопрос — в том, стоит ли оставлять гирлянду светиться постоянно. Большинство экспертов считают, что даже несмотря на безопасность светодиодных гирлянд, лучше не оставлять их работающими на ночь или когда никого нет дома.

Tags:

Похожее

Виктория Чмилите-Нильсен: «Хочу искренне поблагодарить всех тех, кто в это нелегкое время проявил человеческое сострадание и гражданскую позицию»

Виктория Чмилите-Нильсен: «Хочу искренне поблагодарить всех тех, кто в это нелегкое время проявил человеческое сострадание и гражданскую позицию»

Автор RADIO•R
Ингрида Шимоните: «Будем искренне верить, что даже в очень пасмурном небе мы сможем увидеть звезду Надежды»

Ингрида Шимоните: «Будем искренне верить, что даже в очень пасмурном небе мы сможем увидеть звезду Надежды»

Автор RADIO•R
Kūčios, или Сочельник католического Рождества: традиции и угощения

Kūčios, или Сочельник католического Рождества: традиции и угощения

Автор Анжелика Орлёнок
Столица выбрала пять самых впечатляющих рождественских декораций

Столица выбрала пять самых впечатляющих рождественских декораций

Автор RADIO•R
Как будут работать почтовые отделения и курьеры «Почты Литвы» в праздничный период?

Как будут работать почтовые отделения и курьеры «Почты Литвы» в праздничный период?

Автор Анжелика Орлёнок
Как не переедать во время праздников. 9 простых советов

Как не переедать во время праздников. 9 простых советов

Автор Анжелика Орлёнок
Достаем с полки елочные игрушки и гирлянды. На что важно обратить внимание?

Достаем с полки елочные игрушки и гирлянды. На что важно обратить внимание?

Автор RADIO•R
Считанные дни до Рождества. О том, как в стране готовятся к любимым зимним праздникам

Считанные дни до Рождества. О том, как в стране готовятся к любимым зимним праздникам

Автор RADIO•R
Что купить? 17 идей для тех, кто еще не определился с подарками на Рождество

Что купить? 17 идей для тех, кто еще не определился с подарками на Рождество

Автор RADIO•R