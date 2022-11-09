Скорректирован график движения общественного транспорта в столице: некоторые маршруты будут ходить чаще

JUDU сообщает, что с 10 ноября с целью обеспечения пунктуальности общественного транспорта планируются изменения в расписании его движения на части столичных маршрутов.

Изменения коснутся следующих маршрутов:

Скорые автобусы – 1G, 3G, 4G, 5G.

Автобусы – 5, 14, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 35, 36, 40, 46, 49, 52, 53, 54, 56, 66, 69, 74, 75, 76, 78.

Троллейбусы – 1, 2, 4, 6, 9, 10, 12, 19, 20, 21.

Кроме того, автобусы маршрута 4G будут курсировать чаще, а автобусы маршрута 66 в холодное время года в выходные дни не будут заезжать в Парк Европы (изменения вступят в силу с 12 ноября). Пассажиров просят быть внимательными и проверять маршрут автобуса в интернете.

Новые расписания размещаются в интернете на странице judu.lt, на картах Google и в мобильных приложениях m.Ticket, Trafi. Расписания на остановках будут обновляться постепенно.

Информация о планируемых изменениях будет также размещаться на экранах общественного транспорта и световых табло на остановках.

Всю самую подробную информацию о работе и изменениях в движении общественного транспорта всегда можно найти на страницах judu.lt, facebook.com/susisiekimo.paslaugos, в мобильных приложениях и программах m.Ticket, Trafi, Google, а также в рабочее время по телефону (8 5) 210 7050.