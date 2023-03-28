Служба региональных новостей | 28.03.2023

Клайпедское самоуправление подписало договор по проектированию и благоустройству велосипедных и пешеходных дорожек на улице Манто, в районе виадука улиц Даряус и Гирено

Проект по оборудованию дорожек для велосипедистов и пешеходов должен быть завершен в течение 10 месяцев.

Велосипедный проезд в этом месте неудобен, а в некоторых местах и небезопасен. Многие люди даже не пытаются преодолеть его, не слезая с велосипеда. Лестница на подходе к виадуку не имеет удобного для велосипедистов спуска. Тротуар неровный. Плитка на лестнице отколота. Поэтому этот участок было принято решение реконструировать.

Жители Рыбпорта выбрали эскизы картин, которые хотели бы видеть в качестве декора на трансформаторных будках своего района

Все выбранные рисунки – на морскую тематику: с изображением береговой линии, рыбацких лодок, маяка или набережной гавани с кранами.

Идея оживить серые стены принадлежит Ассоциации жителей Рыбпорта. Подготовлен проект, собраны денежные средства в размере 2500 евро на краски, чертежи и строительные леса. Реализует задумку художница Неринга Дубетите, которая согласилась работать без вознаграждения.

Всего планируется перекрасить четыре трансформаторные будки, и в первую очередь это коснется улиц Калнупес и Нидос.

Кроме того, в соцсетях проходит конкурс, где каждый может проявить свой креатив и творческий подход. Надо придумать словосочетание, которое лучше всего охарактеризует этот район Клайпеды.

Авторы мини-конкурса предлагают всем желающим продолжить фразу «Вы находитесь в районе Рыбный порт, здесь…».

На минувшей неделе в Клайпедском драматическом театре состоялась премьера спектакля режиссера Дмитрия Крымова

Пьеса называется «Фрагмент» — это фрагмент из пьесы А. П. Чехова «Три сестры». Спектакль был показан два дня и проходил с полным аншлагом. Зрителям, которые попали на премьеру спектакля в первый день, посчастливилось пообщаться с режиссером о культуре, о сегодняшних актуалиях, о войне в Украине и жизни в России. И несмотря на то, что спектакль проходил на литовском языке, в разговоре с режиссером много внимания уделялось русской культуре. И на всех уровнях — от руководства театра до зрителей — подчеркивалось, что русская культура — это значительно больше, чем Путин и агрессия России против Украины. Подробнее

1 апреля в Клайпеде состоится Пасхальная ярмарка

Второй год подряд Stilius ir Skonis приглашает клайпедчан и гостей города посетить предпасхальную ярмарку.

1 апреля с 10 часов около 100 различных дизайнеров, производителей и продавцов будут ожидать посетителей в Арене Švyturio.

На ярмарке будут представлены одежда и аксессуары молодых литовских дизайнеров, а также элементы домашнего декора, пасхальная атрибутика, изысканные закуски и сладости. Подробнее

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