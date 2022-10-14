Государственные учреждения

«Содра» и Налоговая инспекция: изменения с понедельника и с ноября

Автор Анжелика Орлёнок
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Если в учебном заведении распространится COVID-19, грипп или прочие простудные заболевания, больничный для ухода за детьми с ноября будет выдавать не врач, а «Содра».

«Содра» и Налоговая инспекция: изменения с понедельника и с ноября

«Содра» и Налоговая инспекция: изменения с понедельника и с ноября

Такой порядок вступит в силу, если само учебное заведение или самоуправление объявят режим ограничений.

Для получения справки нужно будет обратиться в «Содру» через интернет или лично.

Кроме того, с ноября в указанном случае выплаты по болезни смогут получить не только родители или опекуны, но и дедушки и бабушки, которые останутся дома с ребенком, либо временно ухаживающее за инвалидом лицо.

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С понедельника меняется график работы подразделений Государственной налоговой инспекции (VMI).

Во всех крупных городах резервировать время для живого визита клиенты смогут с понедельника по четверг. А по пятницам можно будет получить только удаленные услуги.

Изменения, по словам представителей инспекции, вводятся с учетом распределения потоков клиентов.

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