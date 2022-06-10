Sony Pictures продолжит франшизу «Охотников за привидениями» анимационной полнометражкой

Sony Pictures Animation совместно с Джейсоном Райтманом и Гилом Кенаном снимут анимационный фильм «Охотники за привидениями».

Об этом Sony Pictures объявила во время фестиваля, посвященного оригинальному фильму 1984 года.

Автором сценария пока еще безымянного проекта стала Бренда Сюэ. Режиссировать проект будут Крис Приноски и Дженнифер Класка.

Кроме того, Sony объявила о подписании контракта с режиссером Джейсоном Рейтманом и сценаристом Гилом Кенаном для работы над продолжением игрового фильма «Охотники за привидениями: Наследники» (2021). Действие сиквела развернется в Нью-Йорке.

Сроки работы над обоими проектами пока не определены.

Источник: InterMedia