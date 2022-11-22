Специальную премию Американской киноакадемии за гуманистические достижения вручили Майклу Джей Фоксу

Актёру Майклу Джей Фоксу, известному по фильму «Назад в будущее», вручили специальную премию Американской киноакадемии за гуманистические достижения и вклад в борьбу с болезнью Паркинсона.⠀
Первые признаки болезни Паркинсона проявились у актера, когда ему было 29 лет. Он свернул свою актерскую карьеру, рассказал о заболевании поклонникам и основал Фонд по исследованию болезни Паркинсона, чтобы финансировать поиск лекарства. ⠀
«Мне всегда казалось, что все, что было мне дано судьбой — известность, моя жизнь с супругой Трейси, моя семья — подготовило меня к этой невероятной возможности и ответственности. Это был настоящий дар», — рассказал актер.