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Специальную премию Американской киноакадемии за гуманистические достижения вручили Майклу Джей Фоксу

Автор Эвелина Никанорова
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Актёру Майклу Джей Фоксу, известному по фильму «Назад в будущее», вручили специальную премию Американской киноакадемии за гуманистические достижения и вклад в борьбу с болезнью Паркинсона.⁣⁣⠀

Специальную премию Американской киноакадемии за гуманистические достижения вручили Майклу Джей Фоксу

Майкл Джей Фокс

⁣Первые признаки болезни Паркинсона проявились у актера, когда ему было 29 лет. Он свернул свою актерскую карьеру, рассказал о заболевании поклонникам и основал Фонд по исследованию болезни Паркинсона, чтобы финансировать поиск лекарства. ⁣⁣⠀

«Мне всегда казалось, что все, что было мне дано судьбой — известность, моя жизнь с супругой Трейси, моя семья — подготовило меня к этой невероятной возможности и ответственности. Это был настоящий дар», — рассказал актер.

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