Spice Girls показали новый клип «Stop» к юбилею песни

Группа Spice Girls представила альтернативный клип «Stop» к 25-летию премьеры сингла, входившего в альбом «Spiceworld».

Если в оригинальном видео девушки стучались друг другу в двери, потом пели и танцевали на улице и в местном баре, а также была показана подробно жизнь простых обитателей этой улицы, то в новом ролике пять участниц гёрлз-бэнда просто поют и исполняют простые танцевальные движения, выстроившись в шеренгу посреди той самой улицы.

В 2019 году Spice Girls объявили, что планирует отреставрировать свои культовые клипы и выпустить их в формате 4K. Ранее они уже выпустили альтернативные видео «Spice Up Your Life» и «Wannabe» к 25-летию релизов.

Источник: InterMedia