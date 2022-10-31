Список изменений, которые вступают в силу с 1 ноября

С 1 ноября до 31 марта максимальная допустимая скорость на магистралях и скоростных дорогах страны для легковых автомобилей, грузовых автомобилей с максимально допустимой массой не более 3,5 т, мотоциклов составляет 110 км/ч. Скорость на других дорогах с асфальтовым или бетонным покрытием остается прежней — максимум 90 км/ч. Разрешенная скорость на других дорогах страны также остается без изменений – не больше 70 км/ч.

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Дирекция автомобильных дорог Литвы напоминает также, что с 10 ноября по 31 марта в Литве нельзя эксплуатировать моторные средства с летней резиной (за нарушение грозит штраф в размере от 30 до 40 евро). Можно ездить только на зимней, демисезонной или шипованной резине. Запрещается эксплуатировать с летними шинами мопеды, мотоциклы, трициклы, все виды квадроциклов с декабря по февраль, а также в марте-ноябре, если хотя бы часть проезжей части покрыта снегом или льдом.

Для зимнего сезона Дирекция автомобильных дорог рекомендует выбирать шины, исходя из дорог, по которым обычно приходится ездить. Шины обеспечивают необходимое сцепление с дорожным покрытием. Поэтому очень важно, чтобы они не были изношены, а глубина протектора, как того требуют правила, была не менее 3 мм. Однако, учитывая, что из-за погодных условий часто могут быть плохие условия движения, рекомендуемая глубина протектора должна быть выше — например, 6 мм. Следует помнить, что использование шин, не предназначенных для зимнего вождения (или с глубиной протектора, не соответствующей требованиям), аннулирует действие документов обязательного техосмотра.

Шипованную резину рекомендуется выбирать тем, кому много приходится ездить по проселочным дорогам. При использовании шипованной резины на заднюю часть автомобиля надо установить специальный знак в виде белого равностороннего треугольника с красной каймой и символом шипа посередине. Шипованные шины можно эксплуатировать с 1 ноября до 10 апреля.

Что делать со старыми покрышками, читайте по ссылке.

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«Регитра» с 1 ноября продлевает срок подачи деклараций о покупке или продаже автомобиля. Отныне каждой из сторон сделки будет предоставляться более длительный и равный срок для заявления о смене собственника. Как у покупателя, так и у продавца будет по 5 рабочих дней для оформления документов, что в сумме составит 10 рабочих дней. Подробнее

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С 1 ноября вступает в силу ограничение на наличный расчет. Наличными с этого дня можно будет оплачивать товары и услуги стоимостью не выше 5 тысяч евро. Чтобы процесс проходил слаженно, банки в некоторых случаях собираются увеличивать клиентам лимит внесения наличных на счета. В свою очередь, налоговая инспекция предупреждает о том, что нарушителям новых правил грозят штрафы. Они могут составлять до 4 тысяч евро.

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«Почта Литвы» также напоминает своим клиентам, что с 1 ноября в почтовых отделениях оплачивать наличными можно будет сумму, не превышающую 5000 евро. Новый порядок означает, что клиенты, осуществляющие финансовые переводы или платежи за различные услуги в почтовых отделениях, смогут заплатить наличными не более 5000 евро. Если размер перевода будет превышать эту сумму, разницу можно будет оплатить безналично — например, банковской картой.

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С 1 ноября снижается допустимый размер компенсации людям, работающим на открытом воздухе, или тем, чья работа связана с поездками. Размер компенсации базового оклада уменьшится с 50 до 30 процентов. А с июня 2023 года эта компенсация будет полностью отменена.

«Компенсации невыгодны работникам, поскольку они не включаются при начислении других социальных гарантий: отпусков, больничных, пенсий по старости и других выплат. Мы надеемся, что изменения помогут обеспечить более высокие социальные гарантии и заработную плату работникам», — говорит представитель Министерства соцзащиты и труда Вита Балюкявичене.

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С 1 ноября вступают в силу изменения Трудового кодекса, введенные с целью снижения рисков проявления моббинга на работе. В установках четко указывается, что любое насилие или посягательства запрещены. В том числе — когда работник выполняет свои обязанности в общественных и частных местах, во время перерывов, при использовании бытовых или санитарных помещений, во время связанных с работой поездок, по дороге на работу или после нее и др. Работодателям, нарушающим требования, могут грозить штрафы в размере до 2 тысяч евро.

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С 1 ноября текущего года не только родители, но и бабушки и дедушки смогут ухаживать за внуками и получать пособия по болезни, если из-за вспышки инфекционного заболевания или эпидемии (например гриппа или COVID-19) в образовательном учреждении объявляется режим, ограничивающий распространение инфекции, и дети не могут посещать учебное заведение, – остаются дома, говорится в сообщении Министерства соцзащиты и труда. Подробнее

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С 28 октября в Каунасском и Палангском аэропортах, а с 1 ноября — и в Вильнюсском аэропорту — не останется пунктов тестирования на COVID-19. Это связано со снижением спроса на услугу, поскольку необходимости в тестировании перед поездками или после них сейчас нет.

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Кроме того, сотрудники Департамента охраны окружающей среды с 1 по 30 ноября будут проводить второй этап кампании Garažiukas – Kaminukas 2022. Природоохрана проверит компании и частных лиц, занимающихся ремонтом и разборкой автомобилей. Особое внимание будет уделяться тому, законно ли осуществляется деятельность, правильно ли работники обращаются с образующимися отходами, и не используются ли отходы при отапливании помещений.