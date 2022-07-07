Образование

Стали известны результаты экзаменов — многие из них вызывают вопросы

Автор RADIO•R
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Специалисты называют катастрофой результаты государственных экзаменов по математике. По неофициальным данным, государственный экзамен по математике не сдало около 35% выпускников.

Стали известны результаты экзаменов &#8212; многие из них вызывают вопросы

Фото — DELFI

В связи с этим министр образования Юргита Шюгждинене поручила перед утверждением результатов провести дополнительный анализ работ. И отказалась комментировать ситуацию до того, как экспертная комиссия сделает свои выводы. 

Напоминаем, что Национальное агентство образования уже начало обнародовать результаты экзаменов на аттестат зрелости. Их можно найти на обновленном сайте по адресу rezultatai.nsa.smm.lt.

Результаты госэкзамена по литовскому языку и литературе в этом году оказались лучше, чем в прошлом, на половину процентного пункта. Его сдали 92% выпускников.

Кроме того, на сайте уже есть результаты экзаменов по иностранным языкам — немецкому и французскому, а также по географии и биологии.

Результаты всех экзаменов, в том числе и по математике, будут обнародованы до 12 июля.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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