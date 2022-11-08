Старые и новые млекопитающие решают свои проблемы в трейлере мультсериала «Зверополис+»

Трейлер анимационного мини-сериала «Зверополис+» обнародовал Disney.

Мультсериал является спин-оффом полнометражного фильма «Зверополис»: каждый из шести эпизодов будет посвящен одному из второстепенных персонажей.

В их числе младшая сестра первой крольчихи-полицейского Джуди Хопп – Молли, которая сбегает из дома в день отъезда старшей сестры в Зверополис, а их родители Стью и Бонни отправляются за ней в погоню; недавно помолвленная землеройка Фру Фру, которая занята подготовкой к свадьбе; ее отец – босс криминального мира мистер Биг, вспоминающий свою молодость; пара ленивцев Флэш и Присцилла, которые собираются поужинать в ресторане, а их официант – обслужить их как можно быстрее, чтобы попасть на концерт суперзвезды Газели и др.

Режиссерами проекта выступили автор оригинального «Зверополиса» Джози Тринидад и Трент Кори («Дома с Олафом»). Премьера мультсериала состоится 11 ноября на Disney+.

Источник: InterMedia