Стас Круглицкий посвятил Иде Галич «Summer Tango»

Блогер Стас Круглицкий под псевдонимом Stasprostoklass выпустил в составе музыкальной группы Oldboys свой первый трек «Summer Tango».

— Название песни говорит само за себя, — говорится в описании релиза. — Танго – это гремучая смесь страсти, ревности и любви, это танец раскаленных до предела чувств, особенного летом, когда воздух буквально дрожит от эмоций.

Стас Круглицкий начал задумываться над тем, чтобы посвятить себя созданию музыки ещё в период пандемии 2020 года. Тогда он стал активно заниматься вокалом и выступать в роли диджея на некоторых мероприятиях. А со вторым участником проекта Oldboys Михаилом Михеевым Стас подружился еще в юности и лишь спустя несколько лет друзья обнаружили в себе общие музыкальные интересы и цели.

— Мы обменивались битами, текстами, делали совместные композиции, но больше для себя, для удовольствия, — рассказал Стас Круглицкий. — Однажды мы просто дали обещание, что выпустим трек – «закроем гештальт», так сказать.

Источник: InterMedia