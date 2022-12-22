Рождество и Новый Год

Столица выбрала пять самых впечатляющих рождественских декораций

Автор RADIO•R
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Вильнюс выбрал пять самых впечатляющих городских декораций, которым удалось создать в городе неповторимое рождественское настроение. В этом году конкурс собрал рекордное количество участников – соревновались аж 60 украшенных городских витрин, фасадов зданий, пассажей и двориков.

Тема конкурса этого года — уютное и экологическое Рождество. Поэтому компаниям, учреждениям и сообществам было предложено при создании декораций использовать натуральные, долговечные, дружественные окружающей среде материалы, а также выбирать экономичные световые решения, вторичные — или многократного использования — материалы  и т. д. Галерея работ всех участников конкурса

1-е место

Конкурсную комиссию покорило настроение, созданное лесом живых елок, экологичными украшениями и горкой в ​​пространстве «Тюрьма Лукишкес 2.0». В итоге декорация получила наибольшее количество баллов и заняла 1-е место.

Столица выбрала пять самых впечатляющих рождественских декораций

Lukiškių kalėjimas 2.0 / S. Žiūros nuotr.

2-е место

Обладатель 2-го места – своеобразная рельсовая елка, украшающая Парк рельсов, который находится в районе железнодорожного вокзала. Ее вес составляет почти полторы тонны, а высота — около 2,6 метра.

Столица выбрала пять самых впечатляющих рождественских декораций

Bėgių parkas / S. Žiūros nuotr.

3-е место

Третье место жюри присудило устричному бару Gentle Shrimp с рождественской елкой из устричных раковин. На сборку елки ушло несколько недель.

Столица выбрала пять самых впечатляющих рождественских декораций

Austrių baras „Gentle Shrimp“

Специальный приз для сообществ

В число победителей специального приза для сообществ вошел Senatorių pasažas в Старом городе столицы.

Столица выбрала пять самых впечатляющих рождественских декораций

Senatorių pasažas

Поощрительный приз

Еще один специальный приз получила община вильнюсской гимназии Žemynos. Жюри высоко оценило новогоднюю композицию учеников и решило поощрить их в следующем году украсить не только внутреннюю часть гимназии, но и внешнюю, чтобы порадовать жителей Вильнюса и создать праздничное настроение в районе.

Столица выбрала пять самых впечатляющих рождественских декораций

Vilniaus Žemynos gimnazija

Победители конкурса также получили денежные призы: чек на сумму 1500 евро за 1-е место, 1200 евро — за 2-е, 800 евро — за 3-е, 1200 евро — за инициативу сообщества и поощрительный приз для школы в размере 600 евро.

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