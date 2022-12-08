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Страна готовится к Рождеству. Где зажгутся елочные огни и какие мероприятия пройдут в эти выходные

Автор Анжелика Орлёнок
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Neakivaizdinis Vilnius приготовил к Рождеству целых четыре подарка и приглашает жителей и гостей столицы: побродить по городу, выполняя задания ориентационной игры; познакомиться с новым маршрутом городских легенд; полюбоваться елками в разных местах города с Картой елочек; а также каждый день открывать страницу новой столичной легенды в соцсетях и даже участвовать в розыгрыше призов. Подробности

Страна готовится к Рождеству. Где зажгутся елочные огни и какие мероприятия пройдут в эти выходные

Nuotr. Vytautės Ribokaitės

Мы уже рассказывали о том, какая елочка украсит в этом году зимние праздники в Тракае: он станет первым городом в Литве, построившим рождественскую елку из солнечных модулей. Церемония зажжения огней  на Тракайской елочке состоится в пятницу, 9 декабря, в 18:45. Рождественские мероприятия в Тракае

Страна готовится к Рождеству. Где зажгутся елочные огни и какие мероприятия пройдут в эти выходные

В субботу, 10 декабря, в Вильнюсе состоится традиционный Рождественский забег. В этом году он будет проходить в 47-й раз, и впервые — в темное время суток. Участникам пробега предлагается внести свой вклад в создание праздничного настроения: не только нарядиться в праздничные костюмы, но и добавить к ним гирлянды из огней, светящиеся шапки или другие акценты. Вся подробная информация о забеге и ограничении движения в центре города.

Страна готовится к Рождеству. Где зажгутся елочные огни и какие мероприятия пройдут в эти выходные

Nuotr. S. Žiūros

На Театральной площади Клайпеды идет подготовка к Рождеству. На прошлой неделе там уже установили елочку, сейчас готовится инсталляция «Звезды над морем», устанавливаются домики рождественской ярмарки. Самое ожидаемое событие декабря – зажжение елочных огней – состоится в Клайпеде 10 декабря в 17 часов. Гости праздника перенесутся «Назад в будущее» и встретятся с историческими персонажами, гулявшими когда-то по улицам города.

Страна готовится к Рождеству. Где зажгутся елочные огни и какие мероприятия пройдут в эти выходные

В пятницу, 9 декабря, стартует Вильнюсский международный кинофестиваль для детей и молодежи. До 18 декабря показы фильмов будут проходить в кинотеатрах Вильнюса, Каунаса, Укмерге и других городов Литвы. Тщательно отобранные фильмы кинофестиваля для всей семьи пригласят отправиться в приключения, исследовать серьезные темы семейных отношений и дружбы, а также попасть на неожиданные рождественские каникулы! Подробности

Страна готовится к Рождеству. Где зажгутся елочные огни и какие мероприятия пройдут в эти выходные

Дворец правителей представляет выставку серебряных драгоценностей из собраний вильнюсских коллекционеров. Здесь можно увидеть древнейшие сохранившиеся изделия, созданные в Великом княжестве Литовском в XVII веке, и работы мастеров XVIII–XIX в., следовавших традициям Вильнюской школы ювелирного дела.

Страна готовится к Рождеству. Где зажгутся елочные огни и какие мероприятия пройдут в эти выходные

valdovurumai.lt

С девизом Gruodis šventinis mėnuo («Декабрь – праздничный месяц») Бирштонас начинает марафон самых красивых праздников года. Уже в эту субботу, 10 декабря, в 17 часов в Бирштонасе зажгутся огни на рождественской елке и самой высокой смотровой башне в Литве. По улицам курорта пройдет парад, гостей праздника встретят Каледу сенялис и другие сказочные персонажи.

Страна готовится к Рождеству. Где зажгутся елочные огни и какие мероприятия пройдут в эти выходные

birstonokultura.lt

«Лукишская тюрьма 2.0» в столице продолжает рождественские мероприятия. На прошлой неделе здесь начал работать каток. А сегодня состоялось открытие рождественской гастрономической ярмарки, которая продлится до 11 декабря. Координаты ярмарки.

Часы работы:

  • IV 16:00 – 22:00
  • V 16:00 – 22:00
  • VI 12:00 – 22:15
  • VII 12:00 – 22:15
Страна готовится к Рождеству. Где зажгутся елочные огни и какие мероприятия пройдут в эти выходные

Фото: vilnius.lt

Шяуляй подготовил для жителей города целый цикл праздничных мероприятий Kalėdos Šiauliuose. Эмблему предрождественского периода «Рождество в Шяуляе» создал дизайнер Вилмантас Дамбраускас. На эмблеме изображены деревянные игрушки, как будто сошедшие с герба города, — медведь и бык. А еще — Каледу сенялис, который держит в руках знак Города солнца. Рождественская елочка Шяуляя зажжется в субботу, 10 декабря, в 17 часов. А праздничные мероприятия уже начались.

Страна готовится к Рождеству. Где зажгутся елочные огни и какие мероприятия пройдут в эти выходные

siauliukc.lt

Аникщяй подготовил множество мероприятий на предрождественский период. В выходные уже зажглась золотая елочка. Первые пассажиры уже посетили на Рождественском поезде резиденцию Каледу сенялиса. А впереди еще рождественские ярмарки и выставки, мастер-классы по декорированию пряников и многие другие развлечения.

Страна готовится к Рождеству. Где зажгутся елочные огни и какие мероприятия пройдут в эти выходные

Nuotraukos Anykščių rajono savivaldybės, Jovitos Uzdraitės

Сотрудники лесного хозяйства Литвы подготовили к Рождеству настоящие живые елочки, которые принесут в дом аромат хвойного леса. Продажа рождественских елок проводится по всей Литве — на торговых площадках 26 региональных отделений Гослесничества. Сколько стоят елочки из питомников, где их купить и как содержать

Страна готовится к Рождеству. Где зажгутся елочные огни и какие мероприятия пройдут в эти выходные

В субботу, 10 декабря, в 18.00 в висагинском зале «Драугисте» ВКЦ (ул. Парко, 7) состоится самое важное событие года для висагинцев «Мой город – Висагинас». Во время праздника будут объявлены номинанты на 2022 год, награжденные за заслуги перед Висагинским самоуправлением.

Страна готовится к Рождеству. Где зажгутся елочные огни и какие мероприятия пройдут в эти выходные

Укмерге готовится к Рождеству. Церемония зажжения огней на елке в этом году состоится в субботу, 10 декабря, в 16 часов. В праздничные дни в каждом уголке города будут светить огоньки лазеров, к горожанам в гости прибудет Каледу сенялис, а маленькие участники праздника смогут покружиться на каруселях. Программа Рождественских мероприятий

Страна готовится к Рождеству. Где зажгутся елочные огни и какие мероприятия пройдут в эти выходные

Читайте также: Праздничный календарь. Даты зажжения огней на Рождественских елочках в разных городах страны

Расписание мероприятий: когда зажгутся рождественские огни на елках в разных районах столицы?

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