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«Стражи Галактики» похищают Кевина Бейкона в подарок Звездному лорду в трейлере рождественского фильма

Автор Эвелина Никанорова
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Первый трейлер короткометражного фильма «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск» (The Guardians of the Galaxy Holiday Special) обнародовал Marvel.

В ролике Питер Квилл, он же Звездный лорд (Крис Прэтт) находится в угнетенном состоянии после того, как потерял свою любовь Гамору (Зои Салдана) в противостоянии с Таносом в фильме «Мстители 3: Война бесконечности». Его друзья из Стражей Галактики Дракс (Дэйв Батиста) и Мантис (Пом Клементьефф) отправляются на Землю, чтобы найти для него идеальный рождественский подарок. Их выбор падает на… голливудскую звезду Кевина Бейкона. Они отправляются к голливудскому поместью актера, взламывают систему безопасности «умный дом» и врываются в жилище Бейкона, к ужасу актера, который пытается спастись бегством.

В фильме также появятся Небула (Карен Гиллан), Краглин (Шон Ганн), Космо (Мария Бакалова), Ракет (Брэдли Купер), Грут (Вин Дизель)

Премьера состоится 25 ноября на Disney+.

Источник: InterMedia

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