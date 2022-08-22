Образование

Студенты-педагоги смогут заключать предварительные договоры о трудоустройстве

Автор Анжелика Орлёнок
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С начала нового учебного года студенты старших курсов педагогики смогут заключать предварительные договоры о трудоустройстве с самоуправлениями или конкретными школами.

Студенты-педагоги смогут заключать предварительные договоры о трудоустройстве

Студенты смогут заключать предварительные договоры о трудоустройстве

Государство выделит им целевую стипендию в размере более 500 евро в месяц. Таким образом намечено поощрять будущих педагогов работать в регионах.

Дополнительные стипендии смогут получить и будущие учителя самых востребованных предметов – химии, физики, математики, биологии, технологий, истории, географии, литовского языка и литературы, начальных классов. В договоре студенты — юные учителя — указывают, что обязуются проработать в конкретной школе не менее трех лет.

Государственный учебный фонд в этом году планирует принимать заявки студентов на получение целевых стипендий дважды – в течение всего сентября и с 5 по 25 октября.

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