Светлана Лобода собирается в тур по Европе и Америке

Светлана Лобода собирается отправиться в тур по Европе и Америке. Первые концерты этого тура состоятся в конце лета 2022 года. 12 августа артистка выступит в Таллине, а 14 августа – в Риге.

— Дорогие друзья, поклонники! В это непростое время я приняла для себя решение начать тур по городам Европы и Америки! – сообщила Лобода в своих соцсетях.

По словам певицы, часть средств, собранных на концертах, будет направлена на восстановление (и помощь жителям) ее родного города Ирпень, который пострадал от войны в Украине.

Источник: InterMedia