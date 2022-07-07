Звёзды

Светлана Лобода собирается в тур по Европе и Америке

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Светлана Лобода собирается отправиться в тур по Европе и Америке. Первые концерты этого тура состоятся в конце лета 2022 года. 12 августа артистка выступит в Таллине, а 14 августа – в Риге.

Светлана Лобода собирается в тур по Европе и Америке

— Дорогие друзья, поклонники! В это непростое время я приняла для себя решение начать тур по городам Европы и Америки! – сообщила Лобода в своих соцсетях.

По словам певицы, часть средств, собранных на концертах, будет направлена на восстановление (и помощь жителям) ее родного города Ирпень, который пострадал от войны в Украине.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Рианна стала самой молодой американской миллиардершей

Рианна стала самой молодой американской миллиардершей

Автор Эвелина Никанорова
У лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука родилась дочь

У лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука родилась дочь

Автор Эвелина Никанорова
Джеймс Кэмерон не хочет снимать новые «Аватары»

Джеймс Кэмерон не хочет снимать новые «Аватары»

Автор Эвелина Никанорова
У Квентина Тарантино родилась вторая дочь

У Квентина Тарантино родилась вторая дочь

Автор Эвелина Никанорова
Актриса Линдси Лохан вышла замуж

Актриса Линдси Лохан вышла замуж

Автор Эвелина Никанорова
Тейлор Свифт готовится к тайной свадьбе с Джо Элвином

Тейлор Свифт готовится к тайной свадьбе с Джо Элвином

Автор Эвелина Никанорова
Дэвид Боуи снова стал Барби

Дэвид Боуи снова стал Барби

Автор Эвелина Никанорова
Звезда «Локи» станет отцом

Звезда «Локи» станет отцом

Автор Эвелина Никанорова
Кэмерон Диас возвращается в кино

Кэмерон Диас возвращается в кино

Автор Эвелина Никанорова