Звёзды

Светлана Лобода заявила, что не вернется в Россию

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Светлана Лобода дала интервью грузинскому журналисту Ноэ Сулаберидзе для его YouTube-канала. В нем певица заявила, что никогда не вернется в Россию.

Светлана Лобода заявила, что не вернется в Россию

— Я не вижу возможности даже думать о том, что могу вернуться в Москву и жить в России. Это исключено, — заявила Лобода.

По словам артистки, ее 11-летняя дочь Евангелина тяжело адаптируется к жизни в другой стране.

— Евангелине очень тяжело дался переезд, — рассказала певица. — Дети вообще сложно адаптируются к новой реальности. Я очень много с ней об этом разговаривала, объясняла, почему мы не можем остаться. Она меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: «Мам, я очень скучаю по своим друзьям». Но я говорю, что так сложились наши обстоятельства, что вернуться мы не можем и не вернемся.

Светлана Лобода заявила, что не вернется в Россию

Младшая дочь Лободы Тильда тоже не понимает, зачем семье потребовался переезд.

— Матильда маленькая, ей 4 года. Она часто меня спрашивает, почему мы живем в другом доме, почему мы переехали в другую страну. Я говорю ей, что мы путешествуем по миру, смотрим разные места, что я хочу, чтобы она знакомилась с разными детками. И как-то ее это успокаивает, — говорит артистка.

Отец Светланы Лободы вернулся в Киев, несмотря на ее уговоры. Сергей Васильевич прожил четыре месяца семьей в Латвии, а потом решил вернуться на родину, а его жена решила остаться.

— Мама осталась со мной в Риге, а папа вернулся в Киев, — рассказала Светлана. — Я не смогла переубедить его. Недавно он уехал. Хочет жить на своей земле. Говорит мне: «Будь что будет». Я, конечно, очень переживаю за него. Полмесяца его уговаривала остаться, но поняла, что это бесполезно. Он очень упертый человек, с характером. Я поняла, что не смогу его убедить, поэтому развела руками и сказала: «Хорошо».

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Селена Гомес посвятила коллекцию косметики своей героине из «Убийств в одном здании»

Селена Гомес посвятила коллекцию косметики своей героине из «Убийств в одном здании»

Автор Эвелина Никанорова
«Возвращаюсь!»: Бен Аффлек снова сыграет Бэтмена

«Возвращаюсь!»: Бен Аффлек снова сыграет Бэтмена

Автор Эвелина Никанорова
«Серый человек» получит продолжение и спин-офф

«Серый человек» получит продолжение и спин-офф

Автор Эвелина Никанорова
«Говорите внятней»: Том Харди возглавил топ актеров с самой плохой дикцией

«Говорите внятней»: Том Харди возглавил топ актеров с самой плохой дикцией

Автор Эвелина Никанорова
Том Круз и Уилл Смит стали самыми высокооплачиваемыми актерами

Том Круз и Уилл Смит стали самыми высокооплачиваемыми актерами

Автор Эвелина Никанорова
Chainsmokers станут первыми, кто даст концерт в космосе

Chainsmokers станут первыми, кто даст концерт в космосе

Автор Эвелина Никанорова
Эдди Мерфи снимется в рождественской комедии

Эдди Мерфи снимется в рождественской комедии

Автор Эвелина Никанорова
Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж снимется в приквеле «Голодных игр»

Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж снимется в приквеле «Голодных игр»

Автор Эвелина Никанорова
Эмили Ратаковски рассталась с мужем

Эмили Ратаковски рассталась с мужем

Автор Эвелина Никанорова