Светлана Лобода заявила, что не вернется в Россию

Светлана Лобода дала интервью грузинскому журналисту Ноэ Сулаберидзе для его YouTube-канала. В нем певица заявила, что никогда не вернется в Россию.

— Я не вижу возможности даже думать о том, что могу вернуться в Москву и жить в России. Это исключено, — заявила Лобода.

По словам артистки, ее 11-летняя дочь Евангелина тяжело адаптируется к жизни в другой стране.

— Евангелине очень тяжело дался переезд, — рассказала певица. — Дети вообще сложно адаптируются к новой реальности. Я очень много с ней об этом разговаривала, объясняла, почему мы не можем остаться. Она меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: «Мам, я очень скучаю по своим друзьям». Но я говорю, что так сложились наши обстоятельства, что вернуться мы не можем и не вернемся.

Младшая дочь Лободы Тильда тоже не понимает, зачем семье потребовался переезд.

— Матильда маленькая, ей 4 года. Она часто меня спрашивает, почему мы живем в другом доме, почему мы переехали в другую страну. Я говорю ей, что мы путешествуем по миру, смотрим разные места, что я хочу, чтобы она знакомилась с разными детками. И как-то ее это успокаивает, — говорит артистка.

Отец Светланы Лободы вернулся в Киев, несмотря на ее уговоры. Сергей Васильевич прожил четыре месяца семьей в Латвии, а потом решил вернуться на родину, а его жена решила остаться.

— Мама осталась со мной в Риге, а папа вернулся в Киев, — рассказала Светлана. — Я не смогла переубедить его. Недавно он уехал. Хочет жить на своей земле. Говорит мне: «Будь что будет». Я, конечно, очень переживаю за него. Полмесяца его уговаривала остаться, но поняла, что это бесполезно. Он очень упертый человек, с характером. Я поняла, что не смогу его убедить, поэтому развела руками и сказала: «Хорошо».

Источник: InterMedia