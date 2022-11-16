Тед Лассо напутствовал американских футболистов

Создатели сериала «Тед Лассо» написали мотивационные послания для мужской сборной США по футболу.

Они составлены от лица главного героя — тренера ФК «Ричмонд» в исполнении Джейсона Судейкиса. Плакаты с посланиями разместили на рекламных щитах городов, где живут игроки (и даже на одном сарае). Фотографии появились в соцсетях.

Сборная США стартует на чемпионате мира 21 ноября 2022 года матчем со сборной Уэльса. На групповом этапе американцам также предстоит сыграть с Англией и Ираном.

Источник: InterMedia