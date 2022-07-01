Тейлор Свифт готовится к тайной свадьбе с Джо Элвином

Тейлор Свифт и Джо Элвин помолвлены. О том, что 31-летний британский актер сделал 32-летней американской певице предложение, сообщает издание Sun со ссылкой на источники из окружения пары.

— На самом деле они были помолвлены в течение нескольких месяцев, но рассказали только своему внутреннему кругу — в основном ближайшим родственникам и доверенным, очень старым друзьям. Все поклялись хранить эту тайну, — проболтался инсайдер.

По его словам, Джо подарил Тейлор очень красивое кольцо, но она надевает его только дома и в кругу друзей и снимает, когда отправляется на публичные мероприятия. По данным издания, «нет конкретных деталей свадьбы» и неизвестно, объявит ли пара официально о помолвке.

Свифт и Элвин начали встречаться в 2016 году, но широкой общественности стало известно об их романе лишь в 2017-м. Певица часто летает в Британию на частном самолете и приобрела квартиру и машину недорогой марки, чтобы без пристального внимания встречаться с возлюбленным.

Источник: InterMedia