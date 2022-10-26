Музыкальная новинка

Тейлор Свифт получила предложение руки и сердца от принца и замок с драконами

Автор Эвелина Никанорова
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Состоялась премьера клипа Тейлор Свифт на песню «Bejeweled» из альбома «Midnights».

Ролик, режиссером которого стала сама певица, снят по мотивам сказки «Золушка». Главную героиню играет сама Тейлор, ее сестер – Алана, Даниэль и Эсте Хайм, мачеху – Лора Дёрн.

Тем временем альбом «Midnights», вышедший 21 октября, уже установил несколько рекордов. За уикенд в США было продано более миллиона его копий, что сделало пластинку самым успешным релизом 2022 года. 20 песен из альбома в сумме собрали 284 скачивания на цифровых платформах.

Источник: InterMedia

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