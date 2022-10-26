Тейлор Свифт получила предложение руки и сердца от принца и замок с драконами

Состоялась премьера клипа Тейлор Свифт на песню «Bejeweled» из альбома «Midnights».

Ролик, режиссером которого стала сама певица, снят по мотивам сказки «Золушка». Главную героиню играет сама Тейлор, ее сестер – Алана, Даниэль и Эсте Хайм, мачеху – Лора Дёрн.

Тем временем альбом «Midnights», вышедший 21 октября, уже установил несколько рекордов. За уикенд в США было продано более миллиона его копий, что сделало пластинку самым успешным релизом 2022 года. 20 песен из альбома в сумме собрали 284 скачивания на цифровых платформах.

Источник: InterMedia