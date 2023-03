Тейлор Свифт представила четыре песни накануне тура

Тейлор Свифт выпустила четыре новые песни в день старта своего гастрольного тура «Eras».

В подборке представлены как альтернативные версии ее хитов «Eyes Open», «Safe and Sound» и «If This Was a Movie», так и абсолютно новая, ранее не издававшаяся, вещь под названием «All of the Girls You Loved Before». Этот трек был записан для ее альбома «Lover» 2019 года, но не вошел в него.

Композиции «Eyes Open» и «Safe and Sound» (в записи баллады приняли участие Джой Уильямс и Джон Пол Уайт из уже распавшейся группы Civil Wars) были написаны для фильма «Голодные игры» 2012 года и звучали в саундтреке.

Источник: InterMedia