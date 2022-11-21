Тейлор Свифт стала рекордсменом, а Лайонел Ричи – иконой American Music Awards 2022

Церемония вручения American Music Awards состоялась в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Триумфатором вечера стала Тейлор Свифт, получившая шесть наград, включая главную – артист года.

Певица является теперь мировым рекордсменом по числу призов AMA: всего их у нее 40 штук.

Лидер по числу номинаций Bad Bunny удостоился двух призов (из восьми возможных), столько же статуэток унесли домой Бейонсе, Гарри Стайлз, BTS, Кендрик Ламар, кантри-музыкант Морган Уоллен, нигерийский исполнитель Wizkid и его соотечественница Tems.

Почетную награду «икона AMA» получил Лайонел Ричи, а Стиви Уандер и Чарли Пут исполнили попурри из нескольких его хитов, где к ним присоединились и другие звездные гости. Во время церемонии также выступили Imagine Dragons, Анитта, Ари Леннокс, Кэрри Андервуд, Биби Рекса, Чарли Пут, Дав Кэмерон (названная дебютанткой года) и Пинк со своей новой песней «Never Gonna Not Dance Again» и трибьютом покойной Оливии Ньютон-Джон «Hopelessly Devoted to You».

Источник: InterMedia