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Тейлор Свифт стала рекордсменом, а Лайонел Ричи – иконой American Music Awards 2022

Автор Эвелина Никанорова
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Церемония вручения American Music Awards состоялась в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Триумфатором вечера стала Тейлор Свифт, получившая шесть наград, включая главную – артист года.

Певица является теперь мировым рекордсменом по числу призов AMA: всего их у нее 40 штук.

Тейлор Свифт стала рекордсменом, а Лайонел Ричи – иконой American Music Awards 2022

Тейлор Свифт

Лидер по числу номинаций Bad Bunny удостоился двух призов (из восьми возможных), столько же статуэток унесли домой Бейонсе, Гарри Стайлз, BTS, Кендрик Ламар, кантри-музыкант Морган Уоллен, нигерийский исполнитель Wizkid и его соотечественница Tems.

Тейлор Свифт стала рекордсменом, а Лайонел Ричи – иконой American Music Awards 2022

Лайонел Ричи

Почетную награду «икона AMA» получил Лайонел Ричи, а Стиви Уандер и Чарли Пут исполнили попурри из нескольких его хитов, где к ним присоединились и другие звездные гости. Во время церемонии также выступили Imagine Dragons, Анитта, Ари Леннокс, Кэрри Андервуд, Биби Рекса, Чарли Пут, Дав Кэмерон (названная дебютанткой года) и Пинк со своей новой песней «Never Gonna Not Dance Again» и трибьютом покойной Оливии Ньютон-Джон «Hopelessly Devoted to You».

Источник: InterMedia

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