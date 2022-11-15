Тейлор Свифт стала триумфатором MTV EMA 2022

Церемония вручения MTV Europe Music Awards (MTV EMA) состоялась в Дюссельдорфе. В роли ведущих шоу выступили певица Рита Ора и ее муж – актер и режиссер Тайка Вайтити.

Триумфатором вечера стала Тейлор Свифт, получившая четыре награды (из шести, на которые была номинирована): артист года, лучшее видео, лучший поп-исполнитель и лучшее длинное видео «All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)».

Ники Минаж, Дэвид Гетта и Seventeen получили по две награды. Минаж была награждена за лучшую песню «Super Freaky Girl» и как лучший хип-хоп-исполнитель. Гетта был отмечен за лучшую коллаборацию «I’m Good (Blue)» с Бейби Рексой и лучшую электронную музыку. Seventeen выиграли в номинациях лучший новый артист и прорыв года. Гарри Стайлс, который был лидером по числу номинаций и претендовал на семь наград, получил только одну — лучшее концертное выступление. Категория была вновь введена после двухлетнего перерыва из-за пандемии.

В концертной части шоу приняли участие Дэвид Гетта и Бейби Рекса, группы Muse (удостоенная награды «лучший рок-исполнитель») и Gorillaz (лучший альтернативный исполнитель), One Republic, Stormzy, Ава Макс, Льюис Капальди, Kalush Orchestra и многие другие.

Источник: InterMedia