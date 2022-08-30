Музыкальная новинка

Тейлор Свифт выпустит альбом своих бессонных ночей

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Тейлор Свифт анонсировала выход своего нового альбома «Midnights». Это произошло во время вручения ей награды за лучший клип года на церемонии MTV VMA 28 августа 2022 года, а подробности певица озвучила позднее в соцсетях.

Тейлор Свифт выпустит альбом своих бессонных ночей

По ее словам, на пластинке будут представлены «истории 13 бессонных ночей, разбросанных по всей моей жизни».

— Это сборник музыки, написанный посреди ночи, путешествие сквозь ужасы и сладкие сны, — объяснила названием альбома Тейлор. — Этажи, по которым мы шагаем, и демоны, с которыми мы сталкиваемся. Для всех нас, кто ворочался и решил оставить фонари зажженными и отправиться на поиски — надеясь, что, может быть, когда часы пробьют двенадцать, мы встретимся.

Релиз состоится 21 октября. «Midnights» станет десятой студийной работой Свифт и первой после двухлетнего перерыва: в 2020 году она выпустила два альбома «Folklore» и «Evermore». В 2021-м увидели свет перезаписанные версии ее ранних пластинок «Fearless» и «Red».

Источник: InterMedia

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