Музыкальная новинка

Тиесто сделал ремикс главной темы «Белого лотоса»

Автор Эвелина Никанорова
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Диджей Тиесто выпустил ремикс главной музыкальной темы из сериала «Белый лотос». Автором оригинальной мелодии под названием «Renaissance» является композитор Кристобаль Тапия де Веер (и он только что получил за нее награду Общества композиторов и авторов текстов).

— Я фанат «Белого лотоса», и эта композиция меня сразу зацепила, — говорит Тиесто. – Я включил ремикс в свой сет, и каждый раз, когда играю его, все просто с ума сходят! Так что я очень рад и взволнован, что HBO захотел со мной сотрудничать и выпустить этот официальный трек.

Источник: InterMedia

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