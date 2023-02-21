Тиесто сделал ремикс главной темы «Белого лотоса»

— Я фанат «Белого лотоса», и эта композиция меня сразу зацепила, — говорит Тиесто. – Я включил ремикс в свой сет, и каждый раз, когда играю его, все просто с ума сходят! Так что я очень рад и взволнован, что HBO захотел со мной сотрудничать и выпустить этот официальный трек.