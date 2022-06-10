Тимоти Шаламе и Маколей Калкин вошли в каст сериала «Entergalactic» Кида Кади

Netflix поделился подробностями анимационного сериала «Entergalactic». Он будет основан на грядущем одноименном альбоме рэпера и актера Кида Кади.

Шоу описывается его создателями как «музыкальный анимационный сериал для взрослых», который расскажет «историю путешествий молодого человека в поисках любви». Кроме того, в «Entergalactic» будут представлены песни из грядущего альбома. Продюсируют сериал сам Кади и Кенья Беррис («Черная комедия», «Шафт»).

В рамках мероприятия Netflix Geeked Week, прошедшего 8 июня 2022 года, был также объявлен актерский состав сериала. В него вошли Джессика Уильямс, Тимоти Шаламе, Ty Dolla $ign, Лора Хэрриер, Ванесса Хадженс, Кристофер Эбботт, 070 Shake, Тейяна Тейлор, Джейден Смит, Кит Дэвид, Артуро Кастро и Маколей Калкин.

Премьера «Entergalactic» состоится на Netflix осенью 2022 года.

Источник: InterMedia