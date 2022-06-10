Звёзды

Тимоти Шаламе и Маколей Калкин вошли в каст сериала «Entergalactic» Кида Кади

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Netflix поделился подробностями анимационного сериала «Entergalactic». Он будет основан на грядущем одноименном альбоме рэпера и актера Кида Кади.

Тимоти Шаламе и Маколей Калкин вошли в каст сериала «Entergalactic» Кида Кади

Тимоти Шаламе

Шоу описывается его создателями как «музыкальный анимационный сериал для взрослых», который расскажет «историю путешествий молодого человека в поисках любви». Кроме того, в «Entergalactic» будут представлены песни из грядущего альбома. Продюсируют сериал сам Кади и Кенья Беррис («Черная комедия», «Шафт»).

В рамках мероприятия Netflix Geeked Week, прошедшего 8 июня 2022 года, был также объявлен актерский состав сериала. В него вошли Джессика Уильямс, Тимоти Шаламе, Ty Dolla $ign, Лора Хэрриер, Ванесса Хадженс, Кристофер Эбботт, 070 Shake, Тейяна Тейлор, Джейден Смит, Кит Дэвид, Артуро Кастро и Маколей Калкин.

Премьера «Entergalactic» состоится на Netflix осенью 2022 года.

Источник: InterMedia

Метки:

Актуальные новости

Тодд Филлипс начал работу над сиквелом «Джокера»

Тодд Филлипс начал работу над сиквелом «Джокера»

Автор Эвелина Никанорова
Jah Khalib впервые стал папой

Jah Khalib впервые стал папой

Автор Эвелина Никанорова
Rolling Stone назвал 200 лучших рэп-альбомов

Rolling Stone назвал 200 лучших рэп-альбомов

Автор Эвелина Никанорова
Джонни Депп завел TikTok и набрал 8 миллионов подписчиков

Джонни Депп завел TikTok и набрал 8 миллионов подписчиков

Автор Эвелина Никанорова
Робби Уильямс выпустит оркестровый сборник своих хитов

Робби Уильямс выпустит оркестровый сборник своих хитов

Автор Эвелина Никанорова
Queen выпустит неизвестную песню с вокалом Фредди Меркьюри

Queen выпустит неизвестную песню с вокалом Фредди Меркьюри

Автор Эвелина Никанорова
«Человек-паук: Нет пути домой» — фильм года по версии MTV

«Человек-паук: Нет пути домой» — фильм года по версии MTV

Автор Эвелина Никанорова
Дрейк займется поиском пропавшего флота Марко Поло в сиквеле «Анчартеда»

Дрейк займется поиском пропавшего флота Марко Поло в сиквеле «Анчартеда»

Автор Эвелина Никанорова
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд

Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд

Автор Эвелина Никанорова