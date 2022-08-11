Тимоти Шаламе влюбляется в людоедку «Целиком и полностью»

Первый тизер хоррор-драмы «Целиком и полностью» (Bones And All) от итальянского режиссера Луки Гуаданьино представил Тимоти Шаламе в своих соцсетях.

Актер исполнил одну из главных ролей, составив компанию Тейлор Расселл.

Фильм, мировая премьера которого состоится на Венецианском кинофестивале 2022 года, основан на одноименном романе Камиллы ДеАнджелис. Это история первой любви между юной Марен (Тейлор Рассел), которая учится выживать на обочине общества, и напористым бродягой Ли (Шаламе).

Источник: InterMedia