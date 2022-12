«Titi Me Preguntó» Bad Bunny стала песней года по версии Rolling Stone

Список 100 лучших песен 2022 года обнародовал Rolling Stone.

Первое место в нем заняла композиции «Titi Me Preguntó» пуэрториканского исполнителя Bad Bunny , который в этом году собрал целый урожай разных музыкальных наград.

Вторую строчку занимает «Cuff It» Бейонсе, третью – «Bad Habit» Стива Лейси.

Далее следуют в порядке убывания «Karma» Тейлор Свифт, «Despecha» Розалии, «Hotel Lobby» рэперов Quavo and Takeoff (экс-трио Migos), «Cash In Cash Out» Фаррелла Уильямса, 21 Savage и Tyler, The Creator, еще одно композиция Бейонсе «Break My Soul», «As It Was» Гарри Стайлза и замыкает десятку «Jimmy Cooks» Дрейка и 21 Savage.

Источник: InterMedia