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Тодд Филлипс начал работу над сиквелом «Джокера»

Автор Эвелина Никанорова
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Режиссер Тодд Филлипс анонсировал работу над продолжением фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли.

Тодд Филлипс начал работу над сиквелом «Джокера»

Сценарий фильма получил название «Joker: Folie à Deux». Он был написан Филлипсом вместе со Скоттом Сильвером – они вместе работали также над оригинальной картиной 2019 года. Французская часть названия может быть переведена как «полное безумие», что может указывать на направление сиквела.

Дата начала съемок, а также запланированная дата выхода фильма пока не разглашаются.

Фильм «Джокер» 2019 года рассказывает историю становления Джокера как главного злодея в комиксах DC. Действие фильма происходит в 1981 году в Готэме. Картина стала самым прибыльным проектом по комиксам всех времен, завоевала главный приз Каннского кинофестиваля, после чего компания Warner Bros. предложила Фениксу 50 миллионов долларов за съемки в двух сиквелах.

Источник: InterMedia

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