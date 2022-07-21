Звёзды

Том Круз и Уилл Смит стали самыми высокооплачиваемыми актерами

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Список актеров кино и телевидения с самыми высокими гонорарами обнародовало издание Variety.

Возглавил рейтинг кинозвезд Том Круз, который получит более 100 миллионов долларов за фильм «Топ Ган: Мэверик» (где является не только исполнителем одной из главных ролей, но и продюсером).

Том Круз и Уилл Смит стали самыми высокооплачиваемыми актерами

Том Круз

На второй строчке находится Уилл Смит (35 миллионов за картину «Emancipation», которая выйдет в 2023 году), третье разделили Леонардо Ди Каприо (30 миллионов за съемки в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны») и Брэд Питт (столько же за фильм «Формула 1»).

Том Круз и Уилл Смит стали самыми высокооплачиваемыми актерами

Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо

Самой высокооплачиваемой актрисой стала Марго Робби, чей гонорар за главную роль в фильме «Барби» составил 12,5 миллионов долларов (примечательно, что столько же получит ее партнер – исполнитель роли Кена Райан Гослинг). На втором месте самая юная фигурантка списка Милли Бобби Браун (10 миллионов за сиквел «Энолы Холмс»), на третьем – Эмили Блант (4 миллиона за съемки в «Оппенгеймере»).

Том Круз и Уилл Смит стали самыми высокооплачиваемыми актерами

Марго Робби

Источник: InterMedia

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